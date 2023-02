Mientras persiste desabasto en medicamentos contra el cáncer, AMLO gasta 1,600 mdp en béisbol: PAN

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Mientras el Gobierno de López Obrador gasta 1,600 millones de pesos en estadios de béisbol, el desabasto de medicamento para la niñez con cáncer sigue haciéndose presente en lo más de 5 mil nuevos casos de cáncer infantil que se diagnostican anualmente en México, además de que es la primera causa de muerte por enfermedad en mexicanas y mexicanos de entre 5 y 14 años, expuso la secretaria nacional de Vinculación con la Sociedad Civil de Acción Nacional, Adriana Aguilar Ramírez.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, mencionó que el desabasto de medicamentos y quimioterapias es una realidad que ha caracterizado a este sexenio, omisiones que siguen afectando a las familias mexicanas y a las y los pequeños que han sido diagnosticados con cáncer.

"Es responsabilidad del Gobierno de México garantizar un acceso efectivo a medicamentos e insumos para la salud. Tengamos presente que detrás de cada receta no surtida, hay historias familiares de dolor, impotencia y desesperanza", dijo.

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, afirma que en México se diagnostica un nuevo caso de cáncer infantil cada 90 minutos, y que 3 de cada 4 casos son diagnosticados en etapas avanzadas.

Por ello, en Acción Nacional hacemos un llamado al Gobierno Federal para exigir que se priorice y garantice el derecho a la salud de todas las personas.

"Las cifras siguen demostrando que el Insabi ha resultado ser ineficiente, y el desacierto del actual gobierno de desaparecer el Seguro Popular ha afectado a miles de familias mexicanas. Urge redefinir las prioridades y destinar los recursos del gobierno a salvar vidas y no a cumplir caprichos de unos cuantos", puntualizó Aguilar Ramírez.

En Acción Nacional nos hemos mantenido y nos mantendremos firmes en el acompañamiento a las familias mexicanas y a la sociedad civil organizada que no descansa en la búsqueda de insumos para dar tratamiento integral a la niñez con cáncer y a sus familias. Esta no es lucha de un día, sino un deber constante que nos ocupa como partido humanista que busca, en todo momento, la construcción del bien común.