Mier y AMLO alistan Presupuesto de Egresos para 2024

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- El diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que en la última reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, abordaron la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año 2024.

A través de un comunicado, señaló que el diálogo con el ejecutivo es constante "pues se comparte la misma plataforma y sirve para revisar la agenda legislativa y el futuro de la Cuarta Transformación en el país".

"La transformación es posible gracias a los programas que se instrumentan desde la Presidencia de la República, sobre todo en lo social y para que esto sea posible nos toca a las y los legisladores reformar las leyes y poner en la Constitución todos los programas sociales", afirmó.

Entre los temas que se abordaron en la reunión con el Presidente, señaló Mier Velazco, estuvieron el Tren Maya y el avance de los programas sociales.

Además, "se vio un acercamiento al presupuesto del próximo año que se plantea un aumento en la pensión para adultos mayores, la importancia que era sacar adelante la reforma a la ley del FOVISSSTE y la reforma a la reducción de la jornada laboral".

"Esta iniciativa la presentó nuestra compañera Susana Prieto (...) en donde se sumó Movimiento Ciudadano, sin embargo, no logró pasar al pleno porque la Coalición Va por México no quiso votar reformas constitucionales", indicó.

En este tenor, comentó que los coordinadores de los grupos parlamentarios se comprometieron a votarla pasando el proceso electoral, "no es justo para los trabajadores que el PRI, PAN y PRD condicionen una reforma, pero bueno, así son unos políticos".

Finalmente, Ignacio Mier dijo que recibirán con gusto al Presidente de la República en la celebración del 05 de mayo, "el día hoy llegará a la capital poblana para que mañana temprano dicte la mañanera desde aquí y luego estará en las festividades de la batalla de Puebla".