Migrantes en Ciudad Juárez esperan a nuevas medidas de Trump

CIUDAD JUÁREZ, Chih., enero 19 (EL UNIVERSAL).- "Trump va a eliminar el CBP One, si cruzamos de ilegales nos regresan, entonces preferimos estar aquí y esperar a ver cuál es su nuevo plan para los migrantes", dice Alexander un venezolano en Ciudad Juárez, Chihuahua, que a horas de que se dé el cambio de gobierno en los Estados Unidos prefirió ponerse a trabajar para tener recursos para vivir.

El joven de 21 años junto con otro grupo de migrantes venezolanos y hondureños tomaron un camión de transporte público desde la zona Centro de Juárez hacia el suroriente, para en un semáforo limpiar vidrios a los automovilistas y así poder tener dinero para pagar el alimento y el refugio donde duermen.

"Está muy duro la verdad porque a uno lo humillan, lo tratan mal por ser migrante, pero al no tener los papales mexicanos es lo único que podemos hacer para tener plata. No queremos tampoco quedarnos aquí, pero toca hacerlo hasta ver qué dice Trump y cómo podemos ahora pasar, pedirle el asilo", agrega.

Él llegó en el tren a Ciudad Juárez hace tres meses, pero amigos y familiares han arribado en los últimos días a la frontera con la intención de cruzar a los Estados Unidos.

Todos buscan un empleo, en tanto resuelven la situación migratoria y los procesos de asilo que ahora imponga el gobierno de Donald Trump.

"No es un secreto que nosotros queremos estar en los Estados Unidos. Venimos de un país que es muy juzgado, nos juzgan mucho, no nos dan trabajo, nos pagan menos, nos tratan mal. Eso nos obliga a salir así a la calle a buscar el alimento o la moneda", cuenta.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dicen que lo que en lo que pueden comprender de gobierno y política Donald Trump, tiene problemas más importantes en los Estados Unidos que atender que los migrantes y los cruces que hacen en la frontera.

"Yo creería que él también va a brindar nuevas oportunidades para poder pasar por algo legal. No se trata de brincar la cerca porque sabemos que nos van a devolver. Él (Trump) va a borrar el CBP One y entonces tenemos que ver qué ley nos toca acá para no ser ilegales", aseguran los migrantes.

Hasta el sábado la mayoría de los venezolanos que estaban en Juárez decían que esperarían a que Trump tome protesta y ver qué medidas tomaría para los migrantes, y su otra esperanza es que el nuevo presidente de los Estados Unidos logre quitar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, para así en algún punto volver a su país.

"No nos gusta la vida fácil, hemos sido humillados, acá ahora mismo vivimos en el Centro de Juárez en las vías del tren y desde allá venimos para acá para trabajar o vivir. Sácanos 200 o 300 pesos y nos da para comer y pagar donde dormir", explican los migrantes.

En el grupo que estaba en esa zona trabajado había migrantes hondureños y venezolanos, quienes aseguraron que este lunes no buscarían cruzar a los Estados Unidos ni harían alguna acción, más que esperar el mensaje de Trump para iniciar su proceso de asilo político y así lograr el sueño americano de forma legal.

A unas horas de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, la frontera de Ciudad Juárez y El Paso se encontraba en una calma tensa hasta la tarde del sábado 18 de diciembre.

En la zona del muro fronterizo la vigilancia permanecía por parte de la Guardia Nacional de Texas y de la Patrulla Fronteriza, sin embargo, en recorridos realizados por EL UNIVERSAL, no se notó un aumento de medidas de seguridad en esa zona.

En cuanto al flujo migrante permanecía bajo en Ciudad Juárez a unas horas del cambio de gobierno.