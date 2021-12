Migrantes en albergue niegan ser criminales

Luego de hacerse una prueba Covid que resultó negativa, Israel Escalante se acomodó una venda en el brazo izquierdo. Cuenta que resultó lesionado tras el choque de la caravana migrante con policías: "Me golpearon con un escudo, se puso feo, no nos dejaban pasar, la gente nos gritaba que nos largáramos de este país".

Desde la Casa del Peregrino, donde pernoctan los migrantes, relató que hace cuatro meses salió de El Salvador hacia México con la intención de obtener una residencia y poder trabajar. Asegura que no anhela llegar a Estados Unidos, porque lo ha intentado seis veces y en su camino solo ha encontrado violencia y represión.

"Aunque [el domingo] se salió de control la caravana con el enfrentamiento, la gente de México se ha portado muy bien con nosotros, hay quienes nos dan de comer, nos ofrecen un baño para asearnos, por eso me quiero quedar aquí, encontrar trabajo y mandar dinero a mi familia, no somos criminales, sólo buscamos un nuevo hogar, yo no puedo regresar a mi país porque me matan y ya intenté muchas veces pasar al otro lado, ese sueño ya no es para mí, espero y México nos dé una segunda oportunidad", dijo.

En un recorrido, EL UNIVERSAL constató que desde las 08:00 horas, autoridades capitalinas comenzaron a armar carpas en la Casa del Peregrino, y luego informaron que todos los que quisieran hacerse una prueba Covid-19 podían aplicársela y recibir la vacuna contra la influenza.

Marlene fue de las primeras en formarse para que le aplicarán la dosis. Mencionó que debido a las bajas temperaturas muchos se han enfermado durante su trayecto desde Tapachula.

En tanto que autoridades locales comentaron que se aplicaron 50 vacunas contra influenza y 80 pruebas para detectar Covid, sin ningún resultado positivo.

Analizan estancia

Tras practicarse pruebas Covid-19 y vacunarse contra la influenza, integrantes de la caravana que se aloja en la Casa del Peregrino, en la alcaldía Gustavo A. Madero, indicaron que podrían quedarse de tres a cinco días en este lugar y anunciaron que el próximo miércoles llegarán a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a fin de sostener un encuentro con su titular, María Rosario Piedra Ibarra.

Irineo Mujica, coordinador de la caravana, señaló que el día de ayer se destinó para el descanso y reiteró que buscarán dialogar con la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de que se otorgue refugio a los 246 adultos y 76 menores que conforman el grupo, así como a los migrantes que aún están por llegar.