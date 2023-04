Migrantes en Tapachula denuncian acoso de la policía previo a protesta

Cientos de migrantes en la frontera sur de México acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para pedir a los policías que los dejen permanecer en los parques de Tapachula, donde denuncian el acoso de los agentes previo a una protesta masiva.

Este grupo de personas de Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, África, Haití y Cuba, salió en su primera movilización pacífica del Parque de las Etnias, donde están concentrándose previo al "Viacrucis migrante" organizado para el domingo, cuando se espera que miles partan a Ciudad de México.

Los migrantes pidieron que la Policía de Tapachula apoye para evitar cualquier violación a los derechos humanos.

José Contreras, originario del departamento hondureño de Copán, denunció que los oficiales los extorsionan durante revisiones de rutina.

"Fui víctima de uno de los casos, otros muchachos estaban sentados ahí, no sé qué estaban haciendo. El policía llegó y me paró, lo primero que hizo fue llevarse mi billetera con la única plata que tenía, los 200 pesos (unos 10 dólares) que me quedaban", narró.

Otros de los casos son las familias de migrantes que llegan con niños pequeños y que también son presuntas víctimas de los robos.

La venezolana María Teresa señaló que lo que buscan es salir de Tapachula con algún permiso o caminando, sin que les pidan dinero, ya que durante su tránsito antes de llegar a México les quitaron todo.

"Mis hijos venían caminando, porque venimos desde lejos, sin que nos ayuden, nos paran cada media hora los policías y Migración", agregó Teresa.

Activistas consideran que el "Viacrucis migrante" puede ser uno de los movimientos más grandes que se puedan originar desde Tapachula a Ciudad de México, donde pedirán que se frene la persecución a los migrantes.

La organización Pueblos Sin Fronteras, que brindará acompañamiento a este "Viacrucis", informó que se han sumado 2.000 personas que podrían participar.

El escrutinio sobre el Gobierno de México ha crecido desde el incendio del 27 de marzo en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, donde fallecieron 40 migrantes en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM).

Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.