Migrantes haitianos salen en caravana

TAPACHULA, México.- Cientos de migrantes, en su mayoría haitianos, salieron caminando de la frontera sur de México donde llevaban meses viviendo en condiciones precarias y sin respuesta a sus peticiones de asilo por parte del gobierno mexicano.

Agobiados por las dificultades económicas, el grupo de unos 1.000 extranjeros, que incluía también centroamericanos y sudamericanos, partió la víspera de la localidad fronteriza de Tapachula, en el estado de Chiapas, rumbo hacia el centro y norte del país.

Hace menos de un mes varios cientos de migrantes también salieron en caravana desde Tapachula y tras 12 días de recorrido dentro del estado de Chiapas disolvieron la movilización luego de llegar a un acuerdo con las autoridades migratorias, tal como ha ocurrido con otras caravanas de migrantes en los últimos años.

"La situación de los inmigrantes es difícil en Tapachula. No tenemos trabajo, no tenemos para pagar la renta y las rentas están caras, y tenemos que mantener a la familia", dijo el haitiano Jerry Gabriel, de 29 años, mientras avanzaba el martes junto a varios cientos de migrantes por una carretera de Chiapas bajo la custodia de funcionarios de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración.

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Los haitianos representan la cuarta parte de las peticiones de asilo que se hacen en el país ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Según cifras de la comisión gubernamental entre 2020 y 2024 más de 127.000 haitianos pidieron protección internacional al gobierno mexicano de las más de 500.000 solicitudes de todas las nacionalidades.

Desde inicios de 2025, las caravanas ya no aspiran al sueño americano.