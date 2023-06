Migrantes haitianos se amotinan en Plaza Miguel Hidalgo de Reynosa

A-AA+

REYNOSA, Tamps., junio 26 (EL UNIVERSAL).- Cientos de migrantes en su mayoría haitianos, se amotinaron en la Plaza Miguel Hidalgo para exigir la reapertura de un establecimiento que les ayudaba para solicitar una cita en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para obtener asilo en Estados Unidos.

Los migrantes, están haciendo uso de estos servicios debido a que la aplicación CBP-One no está generando citas y además, presenta fallas.

Destin Medehor, migrante haitiano informó que desde hace cuatro meses solicitó su cita por medio de CBP-One, sin embargo, no ha sido llamado y otras personas que aplicaron meses después, ya se encuentran en Estados Unidos.

"Yo llegué a Reynosa con seis familiares más, todos solicitamos la cita, la aplicación está llamando sin orden, ya se fueron los que llegaron después y nosotros aquí seguimos, está fallando y ya estamos desesperados".

Dijo que se enteró de la oficina que se encuentra en la calle Hidalgo y Zaragoza en la zona centro donde los apoyan para realizar el trámite y sólo se les pide llenar una solicitud con diversos datos personales.

"Hoy que llegamos para saber cómo va el proceso de nuestro trámite nos dijeron que estaba cerrado por eso hay mucha gente, todos dejamos papelería, no sabemos qué hacer porque sólo aquí nos ayudaban".

La oficina, que se encuentra en la planta alta del edificio, mostraba en su interior una gran cantidad de papelería en el piso ya que pese a estar cerrada, los migrantes lanzan las solicitudes por debajo de la puerta.

En lo que en su tiempo fue el lobby del edificio, se encontraban algunos migrantes haitianos y también Wu Quing Quian, procedente de China quien aseguraba estar buscando la papelería que días antes había dejado.

En una mesa, se encontraba una gran cantidad de solicitudes que afanosamente revisaban los migrantes para detectar sus documentos o las de algún compañero o familiar.

La oficina abandonada, cuenta en su exterior con una bandera de Estados Unidos.

Los migrantes aseguran, que seguirán visitando la oficina en espera de que algún empleado o responsable, regrese para brindarles información sobre si se reanuda el servicio o definitivamente, se cierra el edificio.