Migrantes marchan en Palenque por visas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., enero 17 (EL UNIVERSAL).- Migrantes marcharon en la ciudad de Palenque para exigir al Instituto Nacional de Migración (INM) la entrega de visas humanitarias para trasladarse a la frontera norte de México.

Las decenas de manifestantes se quejaron que desde diciembre pasado las autoridades les ofrecieron la documentación, pero al no cumplirles se les dificulta la estancia y obtener empleo.

Una empleada del INM que acudió a hablar con los extranjeros comentó que se han tenido algunas demoras. Los migrantes piden visas humanitarias, "pero les trato de explicar que existen varios procedimientos", expuso.

La situación a subsanar, dijo, es para que no se realicen esas manifestaciones y apoyarlos, porque algunas personas llegan por problemas en sus países. Lo que haremos es subsanar esa parte y ver la manera de apoyarlos, afirmó.

Con respecto al procedimiento de entrega de visas, la empleada federal señaló que esperan las decisiones de autoridades superiores.

"No es nada más entregar la tarjeta, todo lleva un proceso; deben cumplir los requisitos, lo cual no es fácil, porque como ellos hay otras personas, se entiende su desesperación por que no tienen trabajo.

Ante el reclamo de migrantes que aseguraron que desde diciembre pasado se les ha incumplido la entrega de visas, la empleada del INM agregó que ya se ha entregado el documento a varios de ellos.

Aunque aclaró que hay requisitos que como Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Regulación se piden, y no se puede entregar un documento si ese requisito no se cumple.