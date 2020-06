Migrantes piden que AMLO no visite EU

Migrantes mexicanos en Estados Unidos, así como el congresista demócrata Jesús "Chuy" García cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por su intención de reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Se trata, expusieron, del presidente de Estados Unidos que más ha insultado a la comunidad mexicana, por lo que una reunión con él no tiene justificación alguna.

El congresista demócrata, de origen mexicano, Jesús "Chuy" García, consideró decepcionante que el Mandatario federal haya accedido a visitar al presidente que más ha insultado a los mexicanos y a los que tienen raíces aztecas.

"Las constantes agresiones de Donald Trump hacia los inmigrantes, y en particular a los de origen mexicano, demandan que López Obrador tomara una actitud en defensa de su pueblo. En lugar de eso, esta visita lo perfila como un aliado de Trump", mencionó en un mensaje público hacia López Obrador.

"Chuy" García opinó que si López Obrador visita a Trump, lo validará sin importar que ha puesto a niños en jaulas, separado familias inmigrantes, intentado agregar la pregunta de ciudadanía en el censo y ha llamado a los inmigrantes mexicanos "violadores y criminales".

"El presidente López Obrador sacrifica la dignidad de su pueblo por complacer a Trump", señaló el demócrata.

El profesor Armando Vázquez Ramos, presidente del Centro de Estudios California-México, pidió al Mandatario mexicano no reunirse con Trump.

"Su visita quedará en la historia como el peor error diplomático de su gestión y como el apoyo abierto a la reelección del presidente más despreciado en el mundo por su racismo y odio contra los mexicanos, inmigrantes y mujeres", expresó.

"Para los (...) mexicanos que vivimos en Estados Unidos sería vergonzoso y un insulto que la primera visita al exterior del presidente López Obrador fuera para ayudar a reelegir al peor presidente en la historia de este país. Especialmente porque usted, señor presidente López Obrador, no ha querido visitar a los paisanos que emiten anualmente casi 40 mil millones de dólares a la economía de México", escribió Vázquez Ramos.

A su vez, la organización Fuerza Migrante advirtió que la visita de López Obrador a Trump tiene prismas políticos más que comerciales.

"Fuerza Migrante espera que el presidente López Obrador defienda los intereses y derechos de todos los migrantes mexicanos".