Migrantes temen retornar

Zacatecas, Zac.- La angustia no sólo la viven los indocumentados en Estados Unidos, también la están sufriendo a diario sus familias que dejaron en Zacatecas. Tras enterarse sobre las redadas que se están intensificando en California, los de aquí recurrieron a la oración para implorar a Dios por la protección de los de allá.

“Con todo lo que se ve en las redes sociales sobre cómo andan los mexicanos huyendo de las redadas, nos da miedo que le pueda pasar algo a nuestra gente. Mi esposo me ha dicho que va a aguantar lo más que se pueda allá (…) ¿Uno qué puede hacer desde acá? Sólo encomendarlos a Dios. Le tengo prendidas veladoras a todos los santos para que protejan a nuestros familiares y no sean detenidos”, dice Elizabeth.

El inmigrante de origen zacatecano Omar Coronado, un líder religioso y organizador comunitario que pertenece al Inlad Congregations United for Changue (ICUC), quien se desempeña como pastor en el Valle de Coachella, explica que los connacionales “viven con angustia en Estados Unidos, pero parece que muchos tienen más temor en regresar a sus pueblos”, al señalar que una mayoría de los trabajadores agrícolas y de la construcción que radican en California son originarios de Michoacán, Guanajuato y Zacatecas: “Justo en los estados donde hay focos rojos por la presencia del crimen organizado”.

Esta versión la confirman varios integrantes de una familia zacatecana, pero pidieron el anonimato para no ser identificados.

“No pensamos que ambos países se volvieran riesgosos para nosotros, es un mal momento para regresar a Zacatecas, creemos, que al menos, aquí [Estados Unidos] somos pobres, pero estamos seguros y con vida, en cambio, en México, el gobierno no cuida a su gente y correríamos el riesgo de que los grupos criminales nos desaparezcan, que piensen que llegamos con dinero y no quieran quitar hasta lo que no tenemos”, expresa uno de ellos.