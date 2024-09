Encuentro entre Miguel Ángel Yunes Márquez y Claudia Sheinbaum

El senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez negó que Claudia Sheinbaum lo invitara a sumarse a Morena.

"No, no, fui a platicar con ella, a desearle mucho éxito en su gobierno, estoy seguro que le irá muy bien y platicamos acerca de la reforma judicial. Fue una plática corta, pero creo que muy productiva", explicó.

En entrevista al término de la instalación de la Comisión de Justicia del Senado, el político veracruzano confirmó que ha participado en algunas reuniones de la bancada de Morena.

"Me invitan, me han invitado, estoy participando, pero todavía no...".

-¿Y por qué va, si usted está impugnando su expulsión en el Partido Acción Nacional?, se le cuestionó.

?Ni siquiera han empezado con el proceso (de expulsión), contestó.

Se le preguntó si se sumará al grupo parlamentario de Morena, pero se negó a responder y dio por terminada la entrevista.