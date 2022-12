Miguel Torruco regala foto a AMLO, pero no le paga al autor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- A Miguel Torruco Garza, diputado federal y secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, se le ocurrió regalarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, la fotografía que publicó The New York Times tras la marcha que convocó el 27 de noviembre. Sin embargo, hubo un detalle que no saldó: el costo de la fotografía, obra del fotoperiodista Luis Antonio Rojas.

A través de su cuenta de Twitter, Luis Antonio Rojas denunció que Miguel Torruco Garza, hijo del secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, decidió no pagar el costo de la fotografía y pese a ello imprimirla y regalarla al presidente.

"Gracias a todas las personas que respetan el trabajo periodístico y compraron la foto, excepto a @MiguelTorrucoG, quien me contactó pero decidió no pagar por ella, y sin permiso la imprimió y se la regaló hoy a López Obrador", escribió en su cuenta de Twitter.

El fotoperiodista también explicó que "quería tener acceso al archivo original para tener una foto en exclusiva y montada en metal –por lo que le pedí un precio elevado. Después saqué una serie de impresiones accesibles para las personas que me escribieron, pero ninguna idea le pareció pues sin aviso pasó esto".

El fotoperiodista compartió a través de su cuenta de Twitter una imagen donde se ve a Miguel Torruco Garza entregar la fotografía impresa al presidente Andrés Manuel López Obrador durante un evento oficial. Hasta el momento el diputado federal y secretario de Comisiones del Senado no se ha pronunciado al respecto del robo del que se le acusa.



¿Cuándo se tomó la fotografía que salió de portada en el diario NYT?

Luis Antonio Rojas tomó la fotografía el domingo 27 de noviembre de este año, cuando Andrés Manuel López Obrador encabezó una manifestación en Ciudad de México que partió desde Paseo de la Reforma hacia el Zócalo.

En dicha marcha participaron simpatizantes y políticos del Movimiento de la Cuarta Transformación, entre ellos los aspirantes a candidatos de Morena para las elecciones de 2024: Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Causabón y Adán Augusto López. Dicha manifestación se dio en respuesta a la movilización que se realizó en Ciudad de México en defensa del Instituto Nacional Electora (INE).