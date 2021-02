Militantes del PAN en Veracruz se agarran a sillazos

Dos grupos de militantes panistas se enfrentaron a sillazos en el puerto de Veracruz durante su elección interna ocurrida ayer para elegir a candidatos a diputados y alcaldes.

La gresca se presentó en una mesa receptora del voto en el municipio de Veracruz, donde se disputa la candidatura a la alcaldía, un bastión electoral panista.

Los hechos que quedaron video grabados y difundidos por usuarios en redes sociales, fueron protagonizados entre los seguidores del ex candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez y el diputado local con licencia, Bingen Rementería, ambos aspirantes a la presidencia municipal.

La votación en dicha mesa receptora fue cancelada en medio de protestas de militantes albiazules.

Los resultados preliminares otorgan sólo 12 votos de diferencia a favor de Yunes Marquez, hijo del ex gobernador y ex funcionario federal Miguel Ángel Yunes Linares.

En tanto, Bingen Rementería, hijo del senador y cabeza de grupo panista, Julen Rementería del Puerto, exigió la anulación de dicho proceso por los hechos de violencia e irregularidades en el conteo de votos.

#UltimaHora *Así la elección interna del PAN en el puerto de Veracruz, para la elección del candidato a alcalde y a diputado local*. pic.twitter.com/6czCciTYW1 — RAMIRO ESCOTO (@Ramiro_Escoto) February 15, 2021