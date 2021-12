Militar se niega a sentencia por muerte de sicario

El subteniente de Infantería Jorge Alberto Tadeo Hernández lleva 10 años recluido en la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se niega a ser sentenciado pues, asegura, la jueza Quinto de Distrito en materia penal de Nuevo León, está juzgando lo que no conoce.

En una carta dirigida a distintas autoridades federales, el militar dice que la jueza no ha tomado en cuenta la directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012 establecida por la Sedena en el sexenio de Felipe Calderón, en la que se exigía a los comandantes del Ejército actuar contra "el enemigo".

"La directriz de combate al narcotráfico y su cuestionario inteligente están bajo resguardo en el juzgado y no han sido incorporados como pruebas en el expediente de la causa penal en mi contra, además, no se ha tomado acción legal en contra del Ministerio Público Militar, adscrito a la Séptima Zona Militar, en Escobedo, Nuevo León, que integró la carpeta de investigación en 2011, pues favoreció indebidamente a supuestos testigos también militares", dijo.

Tadeo Hernández, excomandante de una Base de Operaciones Mixtas en Nuevo León, está acusado de la muerte de Eduardo González, un sicario de "Los Zetas", detenido en posesión de drogas, armas de uso exclusivo del Ejército y un vehículo robado, en la ciudad de Monterrey.

Durante un patrullaje en la zona centro de Monterrey, el subteniente detuvo a dos sospechosos, entre ellos Eduardo González, en un auto con reporte de robo con violencia, en el que localizaron 80 cartuchos, un rifle AR-15 con cargadores, dosis de cocaína, piedra de cocaína y aparatos de comunicación.

Al trasladarlos para ser puestos a disposición de la delegación de la entonces Procuraduría General de la República, en Monterrey, Eduardo González tuvo un paro cardíaco y lo llevaron a un hospital donde murió.

Por ello, el Ministerio Público Militar inició una investigación que derivó en su detención y encarcelamiento en 2011. "Parece ser prioridad mantener encarcelados aquellos militares que sí combatieron la delincuencia y que eliminaron o capturaron a sicarios que secuestran, roban, violan, matan y desaparecen ciudadanos", lamentó.

Al mando de 21 soldados del 22 Batallón de Infantería y de policías de Nuevo León, Tadeo Hernández comandó la captura de Juan Carlos Olivera Acosta, "El Sonrics", jefe de "Los Zetas".

El oficial ha hecho llegar su caso a la Comisión de Defensa Nacional del Senado, la Cámara de Diputados, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin que hasta el momento obtenga respuesta a su caso.