Militares inician construcción de Tren Maya y aeropuerto de Tulum

Al dar el banderazo de salida a los ingenieros militares que construyen dos tramos del Tren Maya y el nuevo Aeropuerto de Tulum, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este tipo de obras no tienen fines de lucro, sino que son verdaderamente públicas en beneficio los mexicanos.

Por medio de un video grabado en Xpujil, Campeche, en uno de los 10 campamentos de trabajo de los ingenieros militares el jefe del Ejecutivo agradeció a las Fuerzas Armadas por su voluntad de trabajo, su responsabilidad, su profesionalismo.

"Ustedes saben que esta obra como la que terminaron en Santa Lucía, el Aeropuerto Felipe Ángeles, son en beneficio de nuestro pueblo, de nuestro querido México. No se trata de obras con fines de lucro, son obras verdaderamente públicas en beneficio de todos los mexicanos".

Acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, el presidente López Obrador aseguró que el objetivo del Tren Maya es que los turistas que llegan al Caribe mexicano conozcan la riqueza arqueológica y las antiguas ciudades mayas del sureste mexicano.

¿Y que buscamos con la construcción del Tren Maya?, que esos turistas que llegan a disfrutar de las playas, de las bellezas del Caribe, del azul turquesa, puedan introducirse al territorio y puedan quedarse más tiempo y poder disfrutar de una riqueza extraordinaria que tenemos los mexicanos, la riqueza arqueológica, los vestigios de las grandes civilizaciones, de las grandes culturas qué formaron Mesoamérica, esta región del país.

"Pero, así como Calakmul pues es desde luego Palenque y Ezna, y Chichén Itzá y Tulum, entonces el tren va a pasar por todas las antiguas ciudades mayas".

El Mandatario acompañó su videomensaje con imágenes de la zona arqueológica de Kohunlich, de la Laguna Milagros y de Bacalar. "Con todo respeto, como México no hay dos", destacó.