Militares no podrán interceptar comunicaciones de civiles: Corte

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes la posibilidad de que los militares puedan interceptar comunicaciones de civiles, sin la autorización de un juez civil.

Durante la sesión, el ministro Luis María Aguilar Morales manifestó que a pesar de que el código militar impugnado refiere algunos controles para ejercer estas intervenciones, no son claras ni suficientes.

Comentó que lejos de generar certeza, causa incertidumbre en relación con cuál es el límite de esta atribución, dado que solamente se menciona la causa por la que puede ejercerse y no se especifica ni la materia ni sobre quién o quiénes puede llevarse a cabo.

"Esto puede tener como consecuencia el uso arbitrario por parte de la autoridad ministerial, al poder realizarla, no sólo respecto de personal militar sujeto a una investigación sino sobre personas ajenas al fuero castrense", refirió.

Esto luego de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).