Millones participan en el simulacro

Ciudad de México.- Con una participación de 8.2 millones de ciudadanos y un promedio de evacuación de 1.52 minutos, se realizó en la Ciudad de México el Primer Simulacro Metropolitano, en conjunto con el Estado de México.

En este ejercicio también se sumó la FIFA, como parte de los preparativos rumbo al Mundial.

En la capital se activaron 13 mil 786 altavoces del C5, equivalente a 98.53% del total que hay por toda la Ciudad.

El ejercicio simuló un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en el estado de Oaxaca y contempló escenarios de rescate en edificios colapsados.

Cinco minutos después de activada la alerta, comenzaron los protocolos de rescate. En uno de los escenarios, varios vehículos aparecían siniestrados y personas atrapadas entre los restos. Equipos federales y capitalinos realizaron maniobras coordinadas para liberar a los supuestos lesionados. Personal de la Marina descendió desde lo alto para rescatar a una persona que simulaba estar atrapada en la azotea de un edificio.

Sin embargo, mientras sonaba la alerta sísmica, decenas de personas que estaban formadas para vacunarse contra el sarampión en el módulo instalado en la Alameda Central se mantuvieron en la fila, pues aseguraron que no querían perder su lugar.

"Ya llevo como 20 minutos aquí y para ser muy sincero, pues no quería perder mi lugar", comentó Gerardo Fuentes, quien iba a aplicarse la vacuna.