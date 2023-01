Mini sismo de 3.4 grados se siente en zonas del sur de la CDMX

A-AA+

La madrugada de este jueves se registró un mini sismo de 3.4 grados de magnitud con epicentro en Tepoztlán, Morelos que, al parecer, fue perceptible en algunas zonas del sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con información del Sismológico Nacional, el sismo de la madrugada de este jueves ocurrió a 12 kilómetros al noreste de Tepoztlán, Morelos y tuvo una magnitud de 3.4 grados.

"Me movió la cama"

Pese a que fue de baja intensidad, lo cual no amerita la activación de la Alerta Sísmica, varios usuarios en redes sociales indicaron que fue perceptible en algunas zonas del sur de la Ciudad de México.

Un sismo anterior al de la madrugada ocurrió a las 19:13 del miércoles y tuvo una magnitud de 4 grados, con epicentro a 112 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo en Chiapas. De este evento no hay reportes sobre si fue perceptible o no.

El director General del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), Juan Manuel Espinosa Aranda, explicó para EL UNIVERSAL que en la Ciudad de México los sismos de escasa o baja intensidad están asociados a seis fallas geológicas: Chiquihuite, Santa Catarina, Falla Santa Fe, Ayotuzco, Tenango y La Pera.

"Debemos recordar que a mayor cercanía con el epicentro, las ondas sísmicas se atenúan y a mayor distancia el sismo se siente más fuerte, como fue el caso de estos eventos", abundó el especialista.

La Cuenca del Valle de México, donde se encuentra la Ciudad, está ubicada sobre uno de los más importantes rasgos fisiográficos del país: la Faja Volcánica Trans-Mexicana, la cual abarca desde el golfo de México hasta el Océano Pacífico.

Aunque en esta zona también existen remanencias volcánicas, donde dominan el Popocatépetl (actualmente en actividad), el Iztaccíhuatl, el Ajusco y, en el Estado de México, el Nevado de Toluca.

De allí que la actividad sísmica de la Cuenca de México y sus alrededores "es poco numerosa y de baja magnitud", aunque sí llegan a registrarse varios movimientos al año.