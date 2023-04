Ministerios públicos ofrecen una disculpa pública a periodistas presos

A-AA+

HERMOSILLO, Son., abril 29 (EL UNIVERSAL).- En un acto sin precedente, dos ministerios públicos, por orden de un juez federal, ofrecieron una disculpa pública a los periodistas Marco Antonio Duarte Vargas y Miguel Valdez, presos políticos durante 2020 y 2021 en Cajeme, Sonora.

Duarte Vargas, director y propietario del diario digital Ciudad Obregón sin Censura, se decía preso político porque los procesaron por acusaciones falsas de una presunta extorsión. Al ser detenidos los dejaron incomunicados en dos días.

Tras 11 meses y 12 días en prisión y una huelga de hambre, los periodistas Marco Antonio Duarte Vargas y Miguel Valdez Miranda, en junio del 2021, quedaron libres de toda culpa, fueron absueltos por un juez de control por presunta extorsión contra Omar Serna, gerente de la central de autobuses.

Lo mantuvieron preso sin que avanzara su juicio. La familia del periodista acusó una grave confabulación de autoridades en el caso.

Entre 2019 y 2020, el periodista fue hostigado, amenazado, golpeado, robado, lanzado un artefacto explosivo a su vehículo, le asesinaron a su mascota y le destrozaron sus instalaciones eléctricas en casa y oficina.

El periodista tiene interpuestas varias denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Desde el 15 de agosto de 2019, había la solicitado protección policial debido a que sufrió una golpiza de parte de unos sujetos, que se identificaron como cercanos al exsecretario del Ayuntamiento Ascención López Durán.

Al ex funcionario, lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntos delitos de amenazas de muerte y privación ilegal de la libertad de expresión, bajo expediente OBR/ 437/2019.

Marco Antonio Duarte informó a EL UNIVERSAL que en la audiencia del día de ayer 28 de abril, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, el Juez de Control ordenó a los Agentes del Ministerio Público del Estado Roberto Quintanar Rivas y Carlos Andrés Jaime López, presentar una disculpa pública.

Ello, "señalando con puntos y comas como fueron los hechos en que fuimos sometidos a la incomunicación el día 30 y 31 de julio del año 2020, así mismo ordenó que dicha disculpa debería publicarse en el portal de noticias Cd Obregón sin Censura SC, por el término de seis meses o 120 días".

Esto con el fin de que sirva como referente que no se puede estar violando la ley y los derechos humanos, así como el delito en contra de la procuración de justicia en su modalidad de la incomunicación de la que fuimos sometidos por está autoridad.

"Esta disculpa pública forma parte de una reparación integral de los daños sufridos por los suscritos, entre otras medidas cautelares que se les dictaron cómo la reparación del daño económico, cursos de derechos humanos y servicios comunitarios, además de no acercarse a los suscritos ni a familiares, entre otros".

Texto íntegro de la Disculpa Pública:

"En este acto nosotros, ROBERTO QUINTANAR RIVAS y CARLOS ANDRÉS JAIME LÓPEZ, actuando bajo la suspensión condicional del proceso autorizada por el Centro de Justicia Penal Federal de Sonora dentro de la causa penal ***/2020, ofrecemos la presente disculpa pública a los periodistas MARCO ANTONIO DUARTE VARGAS y MIGUEL PRÁXEDIS VÁLDEZ MIRANDA.

El día de hoy reconocemos la importancia de la labor periodística de MARCO ANTONIO DUARTE VARGAS y MIGUEL PRÁXEDIS VÁLDEZ MIRANDA, de documentar lo que sucede desde su óptica, reconozco y respeto la libertad de expresión, así como que todos tienen diversas opiniones y derecho a la información.

Así también, en este acto reconocemos el hecho de que, los suscritos, CARLOS ANDRÉS JAIME LÓPEZ y ROBERTO QUINTANAR RIVAS, en nuestra calidad de Agentes del Ministerio Público de los Sectores Uno y Dos, respectivamente, adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en ciudad Obregón, el primero aproximadamente de las diecisiete horas con veinticinco minutos, hasta las veintiún horas del día treinta de julio de dos mil veinte, y el segundo de las veintiuna horas del treinta de julio de dos mil veinte hasta las once horas con treinta minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte, impedimos la comunicación de MARCO ANTONIO DUARTE VARGAS y MIGUEL PRAXEDIS VALDEZ MIRANDA con sus familiares y su defensor particular, mientras estuvieron retenidos, sujetos a término Constitucional.

Lo anterior en el contexto de la investigación que se inició en contra de MARCO ANTONIO DUARTE VARGAS y MIGUEL PRAXEDIS VALDEZ MIRANDA dentro de la carpeta de investigación SON/COB/FGE/2020/098/****5, con motivo de la denuncia presentada en su contra por presuntos hechos de extorsión, misma que fue judicializada bajo la causa penal 532/2020 del índice del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Dos, con Sede en Ciudad Obregón, Sonora, y posterior al auto de vinculación a proceso dicha causa fue sobreseída en fecha 12 julio de 2021, resolución judicial con la cual obtuvieron su libertad.

Por lo que, presentamos una disculpa pública con el ánimo de reparar en la medida de lo posible nuestras acciones, de la misma manera hacemos constar el compromiso de no repetir ninguna acción como la sucedida en contra de cualquier miembro del gremio periodístico y a cada una de las personas que lo ejercen".