Ministra Esquivel Mossa llama a impartir justicia de forma ética

Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó durante una conferencia impartida en la Facultad de Derecho de la UNAM que: "(...) Hoy México tiene un Poder Judicial comprometido con la justicia y con el país".

De acuerdo con la ministra, no es suficiente con que los jueces estén preparados, sino que también deben contar con la ética que los lleve a realizar un trabajo de excelencia y a brindar a los mexicanos "ese cauce legal que sólo encuentran en jueces sensibles y responsables".

La funcionaria señaló que las personas juzgadoras están conscientes de que abrazar la constitución no es sencillo, y que no es nuevo que puedan carecer de popularidad política después de un fallo mediático, a pesar de que éste se justifique en los valores jurídicos y éticos.

"Se oyen los ecos de quienes ven en riesgo sus intereses y campañas de desprestigio que solo podemos contrarrestar con la verticalidad de nuestra conducta pública y privada", dijo.

Por otro lado, Esquivel Mossa destacó que la redacción de textos normativos en lenguaje inclusivo no implicaría una corrección en el lenguaje o una alteración gramatical, sino un afán de conciliarlos con la paridad de género, establecida en la constitución como principio de la carrera judicial.

Así pues, consideró urgente la actualización del código de ética del Poder Judicial de la Federación "con una visión que, de forma amplia, se dirija a la diversidad de identidades y géneros que integran a la judicatura".