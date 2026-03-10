CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La ministra

desató una serie de reacciones en la

de la Nación (SCJN) este martes, al afirmar que podría estimarse que las personas que hayan, es decir, mediante reproducción asistida, no forman parte de laEn sesión del, los ministros discutían unde, que busca determinar que laspor razón de género, en el Estado de Chihuahua, tienena ser atendidas exclusivamente por unaEl asunto tiene su origen a finales de 2021, cuando elaprobóa fin de que lapara atender aatendiera también a laEstastambién permitían que dichatuviera ciertasrespecto a losen la entidad.Sin embargo, elexplicó que losconsideraron que las modificaciones representaban unen la protección y garantía de los derechos de las"Si bien las demás personas que son parte de latienena ser atendidas por personal calificado, es importante que se cuente con una Fiscalía que solo atienda a", estima eldel ministro ponente, que invalida las normas que extendían esta competencia a "la".La ministra, quien se manifestódel, dijo que la propuesta es omisa es considerar que alde entrada a atender labeneficia a lassonfrecuentes de lade pareja, por lo que un diseño integrado que permita medidas simultáneas materializa el", expresó en sesión delSegún la ministra, lasque se propone invalidar acelerany refuerzan el acceso a lasa la justicia, debido a que laintrafamiliar la sufren mayoritariamente las"Puedo reconocer que hayde, pero lase dade las", añadió.Sin embargo, más adelante desatópor afirmar, al refrendar su voto, que lapuede darse en el ámbito familiar y que no hay un estereotipo de lascuando se habla de la"Salvo quien haya, a lo mejor podríamos estimar quede la, peroy hombres formamos parte de la", comentó.En su argumentación, pidió que lano se reduzca exclusivamente ale individual, ya que "lano se sufre solo en el trabajo o el trayecto o en función de su situación de vulnerabilidad individual, sino que también puede darse y se da dentro de la"."Lay losse van a dar con independencia de si está o no dentro de la, por eso me parece correcto que se incorpore el tema de la. Si no la ha vivido alguien: qué bueno que así sea, pero hay muchasjóvenes que han sufrido ese tipo de condiciones", resaltó.Elno contó con lossuficientes para invalidar la norma, debido a que sólo fue avalado por el ministro ponente, el presidente Hugo Aguilar Ortiz y Lenia Batres Guadarrama. Por ende, lamantendrá su facultad a atender a las familias.