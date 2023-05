Ministro: Nada nos va a doblar

Ciudad de México.- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, afirmó que están fuertes y convencidos de lo que hacen, y seguirán defendiendo la Constitución mexicana.

“Nada nos va a doblar, se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea. Si después de todo lo que sucede, me voy a ir a vender tamales, ahí les mando el menú”, expresó.

Al participar en la presentación del libro La defensa y remediación de los derechos sociales, del magistrado Emmanuel Muñoz, el ministro afirmó que el texto les permitirá a aquellos que están vinculados todos los días con estos nuevos derechos, de hasta dónde podemos ejercerlos sin caer en los excesos, pudiendo recuperar todo aquello que no se ha podido entregar a través de sentencias perfectamente bien motivadas, justificadas y que demuestren dentro de la posibilidad lo que se debe hacer.

“Tenemos que ser sumamente cautelosos y prudentes, la política pública corre a cargo de quienes para eso llegaron a gobernar, esa es la administración, sus políticas públicas, pero si sus políticas públicas no son eficaces, si tenemos modo de apropiarnos de ellas y hacerlos que las cumplan, lo haremos”, remarcó.

El ministro expresó que se olvida con frecuencia la interacción que debe haber entre los distintos Poderes para hacer el cumplimiento de la norma y esa satisfacción del interés general que nos propicia una mejor condición y calidad de vida.

Esto luego de los señalamientos por parte del gobierno federal, que se plantea que los ministros sean elegidos por medio del voto popular.

“¿Y en qué manera de nuestro devenir somos jueces demócratas? Lo somos, no por provenir de una elección popular que, para esos fines, resulta total y absolutamente ajena y anticlimática en nuestra función, lo somos porque sabemos que existen derechos contenidos en la norma que obligan a la autoridad a proveer lo necesario para que se cumplan y cuando no se cumplan, somos quienes, a través de juicios, podemos hacer que éstos se cumplan”.

Pérez Dayán subrayó que la obra presentada ayer lunes busca explicar lo que es la defensa de esta nueva modalidad y generación de derechos, cómo es posible ya no sólo reconocerlos declarativamente, cómo es posible llevarlos ante los tribunales y cómo la eficacia se puede alcanzar, pero la eficacia está necesariamente vinculada a nuestro principio de realidad, asentó.

Si pedimos de más, dijo, no vamos a poder lograr nuestro objetivo, por lo que hay que ser muy cuidadosos.