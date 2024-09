"Ministros de SCJN se fueron a huelga con goce de sueldo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los amparos contra la reforma al Poder Judicial no tienen ninguna validez pues no hay ninguna razón moral o legal para detener el proceso legislativo.

En su conferencia mañanera de este miércoles 4 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador dijo que no hay que preocuparse con el cambio de sede de la Cámara de Diputados porque no es razón para echar atrás la reforma judicial.

"Todas las reformas privatizadoras del PRI y PAN se aprobaron en sedes alternativas, en Banamex, nada más que eso se olvida, ya se les olvidó cómo aprobaron la llamada reforma educativa", señaló.

Señaló que los recursos de una jueza para detener el proceso legislativo son "una intromisión desesperada, un exabrupto", sin fundamento legal": "¿Cómo se detiene un proceso que es consustancial a la función principal del Poder Legislativo".

-AMLO reprocha paro de ministros

El presidente López Obrador aseguró que fueron "muy pocos" quienes ayer se manifestaron en contra de la reforma al Poder Judicial.

Criticó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se hayan sumado al paro de labores convocado por trabajadores de la Corte, y todavía cobran su sueldo.

"Imagínense los ministros de la Corte deciden ponerse en huelga, sin fundamento legal, con goce de sueldo, porque cuando hay una huelga, los trabajadores presentan un emplazamiento a huelga y puede haber conciliación, hay prórrogas y su no hay opción se declara la huelga y a partir de ahí no se cobran los salarios (...).

"Pero estos señores, que deberían ser los principales guardianes, defensores de la Constitución, de las leyes, no hacen nada, sin fundamento legal declaran que están en huelga. Yo diría que hasta descansa uno", dijo.