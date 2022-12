Mis adversarios están contra programas del Bienestar: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a sus adversarios que en vez de estar haciendo el ridículo, ya se definan y digan que están en contra de los programas del Bienestar.

"Ya lo están diciendo, acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez (PAN) que ella va a quitar los programas de los adultos mayores, igual que la candidata del PRI en Hidalgo, y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, que no se apoye la educación, la salud, porque para ellos eso es populismo, paternalismo".

En conferencia de prensa, en las instalaciones de la Séptima Zona Naval Militar de Campeche, el Jefe del Ejecutivo señaló que para los conservadores apoyar a los jóvenes que no estudian o no trabajan es un acto completamente indebido de acuerdo con su concepción.

"Es un pensamiento de hacendados y de tener esclavos", expresó el presidente.

Criticó que a veces, entre más nivel académico, más racismo y más clasismo tienen.