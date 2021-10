"Mis críticas no fueron a AMLO sino a oportunistas que le mienten", matiza Irma Eréndira Sandoval

Luego que en la Feria Internacional del Libro del Zócalo llamó al gobierno mexicano a aprender a trabajar la autocrítica y calificó como deshonra que México no tenga vacuna propia, Irma Eréndira Sandoval, extitular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), aseguró que sus críticas no fueron dirigidas hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador sino a "los oportunistas que le mienten".

A través de redes sociales, y un día después de que el presidente López Obrador señaló que su exsecretaria tiene derecho a manifestarse tras expresar que el gobierno "está recolectando basura priista", Irma Eréndira Sandoval celebró esta acción al señalar que debe de florecer la crítica, la autocrítica y el debate antes de que sea demasiado tarde para la acción "y nos consuma la reacción".

"Mis comentarios críticos en la Feria del Libro no van dirigidos hacia Andrés Manuel López Obrador, sino hacia los oportunistas que le mienten al Presidente. Celebro su compromiso con la democracia y reafirmo la necesidad de llamar las cosas x su nombre antes de q sea tarde.

"Celebro la invitación del presidente López Obrador para que nadie se quede callado. Que florezca la crítica, la autocrítica y el debate antes de que sea demasiado tarde para la acción y nos consuma la reacción", escribió Sandoval.

Este lunes, al señalar que Irma Eréndira Sandoval tiene derecho a manifestarse tras expresar que el gobierno "está recolectando basura priista", el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se pusiera la canción "Digo lo que pienso", de Calle 13.

En su conferencia mañanera, López Obrador dijo que "todos tenemos derecho de manifestarnos y expresar lo que sentimos, no guardarnos las cosas, no dedicarnos al cuchicheo".

"Manifestarnos, expresarnos con libertad. La libertad que no se implora, se conquista. Hay que decir lo que uno piensa", expresó.

Para finalizar la conferencia de ayer, el presidente López Obrador pidió escuchar "Digo lo que pienso", canción interpretada por René "Residente".

"A ver si no nos cobra René, no creo, es muy solidario", expresó.