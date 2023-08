Mis hijos sí trabajaban, no son talegones como otros: Xóchitl Gálvez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL). - "Mis hijos sí trabajan, yo sé que quieren, que mis hijos sean talegones como otros", afirmó Xóchitl Gálvez en clara alusión a los hijos del presidente López Obrador al ser cuestionada nuevamente sobre las críticas en Palacio Nacional por ser una empresaria exitosa.

En entrevista en Celaya, luego de reunirse con militantes del PAN, expuso que "yo no soy rica, soy una empresaria que genera empleo, que gana su vida trabajando, que mi esposo y mis hijos trabajan. Yo sé qué quieren, que mis hijos sean talegones -muy flojos- como otros hijos, pues no, mis hijos sí chambean, mi hija es la directora general de mi empresa".

Un poco antes, en el marco de una asamblea con militantes del PAN en busca de la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, dijo que hay una estrategia del gobierno federal por abandonar a Guanajuato y en donde envía a la Guardia Nacional sólo a pasearse y no a enfrentar a la delincuencia.

"Quiere -el Presidente- desprestigiar a Guanajuato y eso no se lo vamos a permitir, porque los delitos relacionados con la delincuencia organizada le tocan al gobierno federal", subrayó.

"Yo quisiera ver al Presidente aquí en Celaya encabezando el gabinete de seguridad con todas las autoridades, no echando dimes y diretes en Palacio Nacional", agregó.

Dijo que lo que quería decir en su cara a López Obrador era: "Presidente, yo tengo los ovarios para enfrentar a la delincuencia" porque la política de abrazos y no balazos es un fracaso.

"Acusar a los delincuentes con sus mamás, no va a resolver los problemas, por eso necesitamos ovarios en Guanajuato y en la Presidencia", apuntó.