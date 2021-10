Miscelánea Fiscal ahora va a Senado

Ciudad de México.- Después de tres días de debate, de gritos, insultos, golpes y hasta denuncias, por fin los diputados federales lograron aprobar la Miscelánea Fiscal para 2022 y la remitieron al Senado, que tiene hasta el 31 de octubre para avalarla.

Sin embargo, en ese dictamen se mantiene el tope en las deducciones a las donaciones que pueden hacer personas físicas a organizaciones de la sociedad civil, lo que afectaría a más de 5 mil ONG que dejarían de percibir 8 mil millones de pesos.

También se avaló la inscripción obligatoria de todos los mayores de 18 años de edad, a partir del próximo 1 de enero, al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), calificada por la oposición como "terrorismo fiscal".

Pero en modificaciones de última hora, los legisladores de Morena y aliados, y de oposición aceptaron por unanimidad eliminar de la Ley del Impuesto Sobre la Renta las sanciones señaladas, que iban de 3 mil 870 hasta 11 mil 600, a los mayores de 18 años que no se inscriban. En ese registro de mayores de edad se mantuvo la parte que establece que mientras no se tenga una actividad económica no estarán obligados a pagar contribuciones o a declarar.

Otra modificación que fue aprobada trataba de no criminalizar a los contadores públicos que no denunciaran a clientes al tener conocimiento de delitos; sin embargo, la oposición se quejó que sólo dejaban ambigua la ley y sujeta a malas interpretaciones.

Se definió que tampoco haya infracciones contra los contadores cuando dictaminen el cumplimiento de las obligaciones que imponen las normas en materia aduanera y de comercio exterior y haya inexactitudes y no haga la denuncia, porque "esto depende directamente de los importadores, exportadores, agentes aduanales y agencias aduanales".