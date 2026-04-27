¡Misión cumplida!: CSP

Ciudad de México.- "¡Misión cumplida, pueblo de México!", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum al inaugurar el Tren Felipe Ángeles de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Al destacar una mejora en la movilidad de las personas con esta obra, Sheinbaum aseguró que hay construcción de infraestructura "de primer orden" y pidió nombrar la estación del AIFA como Clara Kraus, en reconocimiento a la esposa del general Felipe Ángeles, a quien calificó como "una mujer extraordinaria".

"Gobernar para el pueblo también significa construir infraestructura de primer orden, significa construir infraestructura innovadora, trenes, aeropuertos, operar aerolíneas; significa que el pueblo de México tenga acceso al agua potable, eso significa también gobernar para el pueblo.

"Así que hoy le decimos al pueblo de México: gobernamos para el pueblo. ¡Misión cumplida, pueblo de México! Decirles a todas y todos que la honestidad y el amor al pueblo siempre dan resultados", expresó.

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Acompañada de integrantes de su gabinete; de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; y del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, la Presidenta reconoció a los ingenieros militares y trabajadores de la construcción por esta obra que, aceptó, presentó "problemas sociales" que se pudieron resolver.

Tras el acto protocolario, el Tren Felipe Ángeles, que va de Buenavista al AIFA, comenzó a operar y el trayecto completo se realizó en un tiempo promedio de 50 y 60 minutos. Se estima que dicho sistema de transporte movilizará a 82,000 pasajeros al día.