Misión cumplida, reventamos el Zócalo: "Alito" Moreno

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- La gran movilización del domingo en defensa del INE y en rechazo al llamado Plan B de reforma electoral fue "una muestra de unidad del pueblo de México" y una advertencia de que "no se va a dejar", aseguró Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

En un video publicado en redes sociales, "Alito" Moreno expresó: Somos más los que queremos elecciones limpias y transparentes y una autoridad electoral sólida, que no permita abusos del poder.

El dirigente del PRI destacó que la concentración en el Zócalo demostró que podemos dejar los colores a un lado, cuando la voluntad de una nación se une en una sola expresión. En este caso, indicó, el INE y el Tribunal Electoral, no se tocan.

"Misión cumplida. Llenamos el Zócalo. Reventamos el Zócalo, y por mucho", expresó tras manifestar su reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que participaron en la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México.Moreno Cárdenas sostuvo que, con la fuerza de la sociedad civil organizada, "lo hicimos miles y miles de mexicanas y mexicanos que, decididos a defender a su país, a nuestro país y a nuestra democracia, lo hicimos juntos".Subrayó que "participamos los partidos políticos. Ahí estuvo el Partido Revolucionario Institucional, con sus mujeres y hombres, en esta gran concentración. Y lo hicimos con la determinación y la energía de quienes siempre alzamos la voz ante la injusticia".Dijo estar convencido de que el bien más preciado de todos los mexicanos son nuestras instituciones "y hoy refrendamos nuestro absoluto y total respaldo" a la labor que realizan el INE y el Tribunal Electoral.Recordó que en noviembre del 2022 "inundamos las calles de todo México para expresar nuestro profundo rechazo a la pretendida reforma electoral". Agregó que un mes después, "mandamos esa reforma electoral al basurero de la historia en la Cámara de Diputados".Señaló que Morena y sus aliados, que aprobaron el llamado Plan B, pensaron que no volveríamos a lograr la hazaña. En este sentido, recalcó: "claro que lo logramos y lo vamos a volver a hacer cuantas veces sea necesario".El pueblo de México, apuntó, no se va a dejar y vamos a defender nuestra democracia, manifestándonos y ejerciendo nuestro derecho libre a la protesta, a la libre manifestación. "Bienvenida la participación ciudadana. Aquí estamos los partidos políticos trabajando juntos, porque sin ustedes, ningún esfuerzo sería posible", reconoció.Alejandro Moreno puntualizó que México nos necesita a todos "y unidos seguiremos dando la batalla por una nación libre, justa y democrática. Si estamos juntos, nadie, nadie nos va a detener".