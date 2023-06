Monreal afirma que Fayad tendrá una "representación en algún lugar"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- Después de la renuncia de todos los diputados locales y 19 líderes locales del PRI en Hidalgo, el senador con licencia Ricardo Monreal dijo que no sabe si éstos se pasarán a Morena, pero aseguró que el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, sí tendrá una "representación en algún lugar".

Durante su gira por Tulancingo, Hidalgo, esta mañana, el aspirante a la candidatura presidencial, señaló que las autoridades dentro de Morena son las que decidirán si los legisladores locales del PRI y sus líderes se adherirán al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No lo sé (si los priistas se unirán a Morena), el partido lo va a decidir, pero lo que yo sabía es que le están planteando (a Omar Fayad) alguna representación en algún lugar, pero no sabía. No me quiero pronunciar, no quiero descalificar a nadie, pero es un asunto del partido", comentó en su visita a la Plaza del Vestido.

Añadió que no le alegra la extinción del PRI en Hidalgo, porque el régimen de partidos es lo que fortalece a la República.

"Es un proceso de evolución hacia la extinción, que a mí no me alegra, a mí me parece que lo que le conviene a una república es su régimen de partidos, su fortaleza en su sistema de partidos, no que desaparezcan los partidos, y me da mucha tristeza porque el PRI, aquí, era poderosísimo apenas hace unos años", subrayó Monreal Ávila.

En otro tema, lamentó que el Consejo Nacional de Morena haya prohibido que hubiera debates entre los aspirantes a la candidatura presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia; sin embargo, dijo que no pierde la esperanza de que puedan hacerlos más adelante.

"Hubiera sido bueno (debatir), ojalá y al final aceptaran, pero hasta este momento, el acuerdo del Consejo Nacional no lo autorizó. Voy al fondo, no voy a declinar, por eso estoy caminando, sino, no tendría sentido engañar a nadie. No hay Plan B", insistió.