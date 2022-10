Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado reiteró su beneplácito por haber sido incluido por Andrés Manuel López Obrador en la lista de presidenciables, pero exigió al partido piso parejo en el proceso interno.

A través de un video difundido en sus redes sociales, pidió a los simpatizantes de Morena que lo apoyan en sus aspiraciones presidenciales y no acudir a la descalificación porque además de tener las mejores propuestas lleva muchos años luchando por un mejor país.

Indicó también que está cierto de que le asiste la razón moral y política para participar en la contienda interna.

"Nosotros no vamos a violar la ley, vamos a esperar los tiempos. Pero puedo asegurarles que, si el pueblo nos apoya, nadie nos va a detener, que dentro de Morena podemos lograr la aspiración más importante del pueblo de México: mejorar nuestro país, la reconciliación nacional", afirmó.

Dijo que la mención presidencial al considerarlo como aspirante es un signo de reconocimiento al trabajo que ha venido realizando durante 25 años, "con lealtad, con firmeza, sin tibiezas, sin traición".

"Me alegra que así haya sido, pero tenemos que trabajar bastante. Luego que el presidente ha extendido su carta de aspirantes a la Presidencia de la República, nos sentimos simplemente comprometidos y le pido a la militancia, a los simpatizantes de Morena, que no acudamos a la descalificación, que tenemos las mejores propuestas, que tenemos muchos años luchando por un mejor país, que nos asiste la razón moral y la razón política para participar", agregó.

Monreal agradece ser incluido como presidenciable, pide piso parejo

Tras aclarar que no va a traicionar a su movimiento, Monreal aseguró que una vez que llegue el tiempo que marca la ley profundizará en el proceso democrático que vive el país, impulsará políticas progresistas para la sociedad y encabezará las demandas legítimas de la sociedad."Todo esto lo habremos de hacer llegado el momento legal oportuno, para podernos inscribir y poder ganar a la buena. Ya dimos el primer paso: que nos reconozcan que somos en igualdad de circunstancias, aspirantes a suceder al presidente de la República", indicó.