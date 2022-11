Monreal alerta por polarización

Ciudad de México.- El senador Ricardo Monreal opinó que la polarización ha crecido tanto en México que los ciudadanos, incluidos los partidos políticos, han sustituido conversar por confrontarse. El morenista puso como ejemplo de esta división el que ahora las familias opten por no celebrar juntas la Navidad.

“Hay hermanas y hermanos que ya no se frecuentan, hay familias que ya no comen juntas los domingos porque supuestamente son de diferentes bandos. Conozco a familias que, debido a esta polarización, ya no celebran Navidad juntos”, dijo este sábado desde la Arena México, donde presentó su proyecto Reconciliación por México, con el que buscará la candidatura presidencial en las próximas elecciones.

El legislador opinó que ahora es más frecuente escuchar descalificaciones. “Estamos viendo como la descalificación y una lucha sorda para tener razón genera división social en nuestro país para dividirnos en grupos”, agregó en el evento en el que estuvo acompañado por senadores como Adolfo Gómez y las senadoras Marivel Villegas, Claudia Balderas y Soledad Luevano.

Aseguró que “una vez que lleguen los tiempos legales se inscribirá para contender a por la Presidencia de la República “y suceder al Presidente”.

El Senador ha afirmado que no se irá de Morena, pese a acusaciones como las de la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien recientemente lo señaló de traicionar a su partido luego de exhibir conversaciones entre él y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que probarían su cercanía.

“Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el Presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena”.