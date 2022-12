Monreal asegura que es el más capacitado para relevar al presidente

CIUDAD JUÁREZ, Chih. (EL UNIVERSAL).- El senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que estará en las boletas de la elección presidencial de 2024.



En el estado de Chihuahua, Monreal Ávila acompañó al senador Rafael Espino en su informe de actividades.

"En la semana di una conferencia de prensa, he dicho que voy a estar en las boletas presidenciales, esa es la aspiración natural que no es una ambición vulgar y estamos en la reflexión.

"Nuestros límites, como lo dije yo, para estar en las boletas y seguir en Morena es la dignidad, el trato político, la cortesía política y el piso parejo que hasta ahora no ha existido", expresó el legislador zacatecano.

Ante esto, Monreal Ávila comentó que se trata de un llamado a la dirigencia nacional de su partido para que se fijen reglas de comportamiento y trato igualitario y que no se dé una imposición adelantada.

"No estaría yo ahí avalando esa imposición adelantada y por eso estamos luchando dentro, soy fundador de Morena. Tengo 26 años luchando con el presidente [Andrés Manuel] López Obrador en este movimiento, mucho antes que los actuales dirigentes yo ya estaba acompañado al presidente López Obrador", subrayó.

En una conferencia de prensa previa al informe del senador Rafael Espino, comentó que ojalá el presidente de la República haga caso al llamado de que se requieren reglas claras, y así generar condiciones equitativas de coordinación política.

En este sentido, Ricardo Monreal afirmó que quiere ser él quien releve al presidente López Obrador en 2024.

"Lo digo abiertamente, sin ninguna actitud de simulación y lo he dicho siempre, quiero suceder al presidente López Obrador porque me considero, sin una falsa modestia, me considero el mejor, el más capacitado, el más preparado, el de mayor experiencia política y con la lucidez suficiente para enfrentar los grandes retos que el país tiene.

"Creo que puedo ser el presidente de la reconciliación y creo que puedo ser un elemento benéfico para la República y mantener un equilibrio total en el país y volver a crecer", destacó el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

El senador de Morena aseguró que el país está en un momento importante y que López Obrador ha cumplido su función como un presidente de transición, por lo cual se le va a respetar hasta el fin de su mandato.

Subrayó que no habrá enfrentamiento con él, ya que le tiene respeto y aprecio.

Ante los medios de comunicación en Chihuahua, dijo sentirse tranquilo y no estar en confrontación con nadie, ni siquiera con Morena, al que llamó a la unión y no a la confrontación.

Monreal formó parte de los invitados al informe del también senador Rafael Espino. En el evento estuvo presente también la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, entre otras personalidades de la política.