Monreal asegura que la reforma no sirve al lavado de dinero

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que al Banco de México "no se le impone ninguna obligación", en la reforma para el manejo de divisas que la Cámara Alta envió a San Lázaro esta semana.

Monreal emitió una ficha informativa en la que rebate los señalamientos de la Junta de Gobierno del Banco Central que rechazó el proyecto para el que no se les requirió su opinión, y que tampoco retomó señalamientos del órgano autónomo en una mesa de diálogo urgente y fugaz, a la que siguió su votación en el pleno, el pasado miércoles, tras un debate en el cual el senador Emilio Álvarez Icaza acusó que se instituía en el Banco de México una lavadora de dinero.

Monreal señaló que no se modifican sus funciones operativas del Banco Central, "ni se promueve la realización de operaciones activas de alto riesgo que pueden comprometer la disponibilidad de los activos internacionales en reserva y el cumplimiento del mandato constitucional de preservar el valor adquisitivo de la moneda nacional".

Expuso que "aunque se establecen pautas mínimas a observarse, queda a criterio de ese órgano constitucional autónomo la forma en que se implementarán las reformas en observancia de parámetros de seguridad, certeza y transparencia".

Por otra parte, aseguró que "el Banco de México no está siendo forzado a comprar la deuda emitida por el gobierno Federal y de esta forma monetizar el gasto público, lo que implicaría la presencia de episodios altamente inflacionarios; lo que hace es asegurar el retorno de las divisas extranjeras a su sistema financiero de origen".