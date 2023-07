Monreal considera que estrategia de "Abrazos" se debe revisar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL). - Ricardo Monreal dijo que ante la violencia que se registró en los últimos días en Chilpancingo y Tlajomulco se debe revisar la estrategia de "Abrazos y No Balazos".

"En el país, sobre todo los últimos acontecimientos de Chilpancingo y Tlajomulco. Yo creo que en ambos estados es una afrenta ya, es una actitud muy desafiante al Estado Mexicano", dijo en entrevista en Álamo, Veracruz.

"Y yo creo, sinceramente, que se requiere profundizar la Estrategia de Seguridad Pública, reforzar la lucha con labores de inteligencia, con coordinación, también con tecnología, para la Fuerza Armada Permanente", apuntó.

Indicó que tiene que aceptarse que el crimen organizado, la delincuencia organizada a la que se le ha permitido tantos años establecerse, más de dos décadas, "ha generado base social y puede mover pueblos, con amenazas o con simplemente ofrecimientos de dádivas, pero ya llegamos a ese nivel y no podemos admitirlo; no podemos".

Aseveró que lo que pasó en Tlajomulco es grave, es muy grave porque es un proceso de descomposición que está pasando en este Estado, en este municipio.

Se le cuestionó sobre si en ambos casos los abrazos no alcanzaron.

"Pues es una Estrategia que se tiene que revisar, yo no quiero ponerla en entredicho. Pero por eso tenemos que garantizar lo que aquí dije. Ya basta de inseguridad; hay que profundizar la Estrategia y recuperar la paz y la tranquilidad", concluyó.