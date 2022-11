Monreal denuncia incumplimiento judicial de Sansores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- El líder del partido Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila presentó un incidente de violación a una garantía que le fue otorgada por un juez, en el que denunció a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, de no respetar la suspensión definitiva en la que se le ordenó no difundir más mensajes en su contra en redes sociales.

El titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, Agustín Tello Espíndola, admitió a trámite el recurso promovido por Monreal Ávila y ordenó correr traslado a las autoridades para que rindan su informe justificado respectivo.

El próximo 7 de diciembre, en audiencia constitucional, el mencionado juez resolverá si la mandataria estatal del partido Morena violó o no la suspensión definitiva.

El pasado 14 de noviembre, el juez Tello Espíndola otorgó una suspensión definitiva en el juicio de amparo que interpuso el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado contra la difusión de conversaciones telefónicas entre él y el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que fueron difundidas por Sansores San Román, en su programa de redes sociales "Martes del Jaguar".

Hace unas semanas, Monreal Ávila presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra la gobernadora de Campeche, la también morenista Layda Sansores, por intervención de comunicaciones privadas y peculado, entre otros delitos que pudo haber cometido.