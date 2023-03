Monreal dice que en el Senado "a veces ocurre" que se falsean firmas

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- Ocho días después de la primera parte de la investigación publicada por SinEmbargo sobre la compra hecha por el Senado de libros de Ricardo Monreal, la editorial devolvió 1.5 millones de pesos por "un error" en el costo de la obra Errar es humano, rectificar es política, informó en entrevista el propio Senador.

Monreal también aseguró que "a veces ocurre" que otras personas firmen por los senadores con el fin de agilizar procedimientos, en un intento de minimizar que la compra de sus libros, algunos a sobre precio, generaran la queja de dos senadores que desconocieron haber firmado documentos en los que se pide la compra de su obra.

La entrevista se llevó a cabo en el Senado de la República el pasado lunes 27 de febrero, 15 días después de que se le solicitara al equipo del Senador una postura y opinión sobre la información presentada. El domingo 12 de febrero SinEmbargo consultó a su equipo de prensa para conocer su versión desde la primera entrega. No hubo respuesta. Se le contactó al siguiente día, para la segunda parte y tampoco hubo un posicionamiento. Incluso el martes 16, vía telefónica, se les comunicó que este medio estaba abierto para el derecho de réplica del Senador. Se prometió una carta que nunca llegó.

Además en dos programas de Los Periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez insistieron en que era importante que el Senador diera su versión, reiterando la apertura.

No obstante, durante la entrevista el Senador Monreal aseguró que han sido 15 días en los que se le ha hecho "daño", aunque en la misma plática admitió que debió hablar desde el primer momento.

"Siempre hemos dado la cara, me extraña por parte de mis colaboradores que no hayan señalado que usted quería una entrevista. Cuando me lo dijeron la acepté de inmediato porque nuestra obligación es siempre dar la cara [...] Es un reportaje que creí que iba a pasar o que iban a investigar más, pero no se hizo y me lastimó. Yo debí haberlo hecho desde el primer día, debí haberlo aclarado, pero no me dijeron nada y no es causa suya sino de los colaboradores míos".

Uno de los primeros temas que se abordó en la entrevista fue lo relacionado con el libro Errar es humano, rectificar es política. SinEmbargo publicó que en noviembre de 2022, con la firma de José Manuel del Río Virgen, el Senado compró mil ejemplares de esa obra de Monreal con un costo unitario de 2 mil pesos cada uno. En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) está público el contrato por 2 millones de pesos.

El Senador Monreal aseguró que la compra no se aprobó con sobreprecio sino que fue un "error" que quedó enmendado. Acusó a esta reportera de "no investigar bien" y aseguró que la documentación del "error" está en la PNT.

"Usted tiene unos oficios que sacó de la Plataforma Nacional de Transparencia pero no investigó bien, le faltó investigar. Y esa es la circunstancia [...] Hay un oficio del 27 de diciembre que habla del libro y dice que ´se detectó un error en el costo unitario de los ejemplares señalados en la cotización suscrita por usted en representación de Editores Libreros SA de CV, fechada el 14 de noviembre del año en curso, por lo que se tendrá que efectuar el ajuste económico correspondiente a la cantidad de ejemplares recibidos conforme al contrato, por la cantidad de 1 millón 500 mil pesos´".

No obstante, esto no fue aclarado cuando se buscó la postura del Senador antes de que se publicara la primera parte.

"Este es un oficio de diciembre. Luego hay otro del 30 de diciembre, en el que la Editora acepta que se equivocó, y nosotros también, y dice: "que por error en la elaboración del presupuesto [...] se señalaron mil ejemplares a un costo de 2 mil pesos en vez de los 4 mil ejemplares a un costo unitario de 500 pesos", agregó el Senador.

En el documento se señala que se ofrece una "nota de crédito" de 90 días para evaluar si el dinero se regresa con más obra o si se reintegra.

"Yo les digo que no, que solo los 500 ejemplares, lo hace el administrativo. El 12 de enero, la Tesorería le habla al apoderado y le dicen que está esperando el reintegro de los recursos cuyo error se planteó, en lugar de los 2 millones debió haber sido 500 mil pesos. El 20 de febrero, se regresa el millón y medio", dijo y agregó que el asentamiento de los documentos están notificados ante notario público.

Invitó a esta reportera a revisar después de la entrevista la PNT y así se procedió.

Si bien en la PNT ya aparece el reembolso hecho a la Cuenta Banorte por 1 millón 500 mil pesos, en los archivos que fueron descargados directamente de la PNT (documentos que tienen fecha de creación) no viene indicada ni una sola modificación al contrato ni tampoco los formatos en donde la administración del Senado pide el reembolso a Editores Libreros SA de CV.

La descarga de los documentos para el trabajo periodístico presentado por SinEmbargo se realizó el 7 de febrero del 2023 a las 4:54 de la tarde y la última extracción de las seis compras de libros del Senador, donde está incluida la información sobre Errar es humano, rectificar es política, es de el 15 de febrero a las 6:47 de la tarde, días después de publicado el reportaje.

En ninguno de los archivos mencionados, a esas fechas, consta el "error" en la compra de los libros.

Del otro libro comprado a sobreprecio, que es Poder Legislativo, del que se pidieron 300 ejemplares que tuvieron un costo unitario de mil 334 pesos, no hubo aclaración.

SOBRE LAS FIRMAS FALSAS

Otro de los temas que se abordó durante la entrevista es la queja de Imelda Castro e Higinio Martínez sobre la falsificación de sus firmas, ya que ellos aparecen en cinco de las seis solicitudes de compra de libros de Monreal.

En específico del libro Poder Legislativo, ambos Senadores aseguraron por separado que la firma que acompaña la solicitud no es suya y que tampoco firmarían un documento con esos fines.

—La compra de libros se solicita con firmas falsas.

—Usted no puede documentar firmas falsas, tiene que hacerlo un Ministerio Público, tiene que haber una denuncia...

—Higinio Martínez dice...

-Dígale al doctor Higinio que no se quede con la información y que vaya al Ministerio Público para que denuncie penalmente al que falsificó su firma. Es muy sencillo, sometámonos a la ley. Yo ya le platiqué el origen de los cinco libros.

—Tengo otras preguntas respecto a las firmas falsas. Estamos hablando de que son cinco contratos que lo benefician a usted porque es para la compra de su obra. Usted se pone en manos de las autoridades porque estamos hablando de falsificación de firmas.

—Sí, por supuesto. Pero no es la primera vez que el Senado o que la Cámara me publica libros.

Ese es parte del diálogo que se mantuvo con el Senador; cerca del final de la entrevista se volvió al tema:

—Si nadie presenta alguna queja por la falsificación de firmas, ¿el tema queda ahí?

—No, yo creo que lo van a presentar. A mi me interesa que se aclare, yo no voy a proteger a nadie. Tengo servidores públicos muy honestos y si alguien cometió un error tiene que pagarlo.

—¿Una falsificación de firmas sería un error?

—Normalmente aquí en el Senado, y no es justificación, en la Jucopo a veces ocurre que algún Senador esté en Chiapas pero que se requiera una firma para autorizar la salida de una Senadora y se pide a otros que firmen. No quiere decir que lo justifique pero pasa, sucede. Pero en todo caso, quien se sienta ofendido, agraviado, de que su nombre y su firma fue falsificado, lo más correcto es que presente denuncia penal.

¿MUCHOS O POCOS LIBROS?

Durante la entrevista, el Senador de Morena comentó que desde hace años, tanto el Senado como la Cámara de Diputados le han "patrocinado" libros de los que asegura, cedió sus derechos y no obtiene ni una sola ganancia de ellos más que la de compartir sus conocimientos.

"El Senado tiene una política editorial, no sólo son esos seis libros; en ese tiempo (2021-2022) el Senado ha editado más de 60 libros de distintos autores. No es comprarme a mí la obra, al contrario, yo cedo los derechos al Senado como autor. Lo que se hace es pagarle a la editorial que edita esos libros. Los libros se regalan y se puede demostrar fácilmente con videos de jóvenes que vienen al Senado y se les regala mi obra", comentó.

Detalló que cuando estuvo en Movimiento Ciudadano le publicaron cuatro libros en tres años y todavía antes editó dos libros que "patrocinó Cámara de Senadores".

"Todos esos libros de mi autoría yo cedo los derechos al Senado y a la Cámara por editarlos. ¿Yo qué gano con que se pague ese dinero a la editorial? No gano nada porque estos libros se regalan, es mi obra, es mi autoría, es mi esfuerzo, mi trabajo de investigación. Hay quienes la cuestionan y yo digo que los lean. No hay nada indebido", agregó.

También lanzó el cuestionamiento sobre si pagar 4.5 millones de pesos en cuatro años en los que ha sido legislador es mucho o poco para un presupuesto anual de 4 mil 700 millones de pesos que recibe el Senado.

"¿Cree usted que por año, 1 millón que le dedicamos a mi obra, vale la pena tanto golpe por mi obra editorial? Es mi autoría y que yo cedo. Me parece un exceso y por eso acepté la entrevista".

Por último añadió que todos los impresos tienen que ver con sus tareas legislativas y que en el mismo periodo en el que se compraron los seis títulos —motivo del reportaje— se han mandado a editar 60 títulos de distintos autores.

En el reportaje publicado se establece que los contratos para impresión de libros no son los más comunes entre las compras y adquisiciones del Senado. En 2021, de acuerdo con los datos de la PNT, se celebraron contratos menores para la impresión del Directorio Legislativo o de Diarios de Debates.

El Senador acordó enviar información sobre los otros 60 libros impresos, pero a la publicación de esta entrevista no se ha recibido.