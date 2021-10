Monreal, dispuesto a "meterle mano" a la reforma para lograr consenso

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que su bancada está dispuesta a modificar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr el consenso y que sea aprobada por todos los grupos parlamentarios.

En entrevista al concluir la sesión solemne para la entrega de la medalla Belisario Domínguez, el senador morenista señaló que los legisladores deben precipitarse para buscar sacar adelante la reforma. "A lo mejor no es idéntica a la que plantea el presidente, pero de eso se trata, de que los legisladores puedan meterle la mano si es necesario, mover nuestras posiciones originales. Esa es la negociación política que es indispensable", expresó.

Monreal Ávila apoyó la idea de un parlamento abierto durante octubre y noviembre para discutir la iniciativa presidencial, porque "me parece fundamental escuchar a los sectores económicos, productivos, al sector inversionista que confió en invertir con reglas que se diseñaron hace 9 años y que ellos invirtieron con base en esas reglas".

Dijo que también se debe evitar que la reforma eléctrica provoque demandas internacionales, arbitrajes internacionales millonarios, tratar de evitar la judicialización por posibles daños y reparaciones con motivo de la reforma en materia constitucional.

Subrayó que también hay que tomar en cuenta las experiencias internacionales sobre energía eléctrica, "vean cómo está España, cómo está Inglaterra, cómo está Estados Unidos, para no cometer los mismos errores".

El coordinador de los senadores de Morena afirmó que intentará que ambas cámaras, de Diputados y de Senadores, trabajen juntas en Conferencia, para allanar el camino.