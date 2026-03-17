Monreal espera definición de Sheinbaum sobre plan B

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, indicó que están a la espera de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decida si enviará su "plan B" de la reforma electoral al Senado o a San Lázaro este martes.

Tras salir la noche de este lunes de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde revisaron temas legislativos, Monreal indicó que "por este momento" quedaron fuera del plan B las fechas para la revocación de mandato y la elección judicial.

"Creo que adicionalmente pueden presentarse una reforma en materia judicial, adicionalmente a esta. Pero está valorándolo ella y está valorando si proponen a no la modificación de la fecha del Poder Judicial o se mantiene como esta", dijo.

Agregó que la revocación sería dentro del tercero o cuarto año.

Monreal expuso que el plan b tiene modificaciones a cuatro artículos constitucionales referentes a revocación, consulta, tope de regidores, recursos de Congresos locales y remuneraciones: el 35, el 115, 116 y 134.

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Reiteró que los partidos aliados, PVEM y del Trabajo, garantizaron si respaldo al 100% al plan B.