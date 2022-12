Monreal: Estaré en las boletas presidenciales

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- El senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que estará en las boletas presidenciales del 2024.

Monreal Ávila se encontraba ayer en la ciudad de Chihuahua, donde acompañó al senador Rafael Espino en su informe de actividades.

“En la semana di una conferencia de prensa, he dicho que voy a estar en las boletas presidenciales, esa es la aspiración natural que no es una ambición vulgar y estamos en la reflexión. Nuestros límites, como lo dije yo para estar en las boletas y seguir en Morena es la dignidad, el trato político, la cortesía política y el piso parejo que hasta ahora no ha existido”, expresó Monreal.

Ante esto, comentó que es un llamado a la dirigencia nacional política para que se fijen reglas de comportamiento y trato igualitario y de que no se dé una imposición adelantada.

“No estaría yo ahí avalando esa imposición adelantada y por eso estamos luchando dentro soy fundador de Morena. Tengo 26 años luchando con el presidente López Obrador en este movimiento, mucho antes que los actuales dirigentes yo ya estaba acompañado al presidente López Obrador”.

En una conferencia de prensa previa al informe de Rafael Espino, comentó que ojalá y el presidente de la República haga caso al llamado de que se requieren reglas claras y así generar condiciones equitativas de coordinación política.

En ese sentido, afirmó que quiere ser él quien releve al presidente AndrésManuel López Obrador en el 2024.

“Lo digo abiertamente sin ninguna actitud de simulación y lo he dicho siempre, quiero suceder al presidente López Obrador porque me considero, me considero el mejor”, concluyó.