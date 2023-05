Monreal insiste en defensa de sede alterna para sesión del Senado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, defendió el cambio de sede en Xicoténcatl para la sesión del pasado viernes y sábado al argumentar ya no que hubo acuerdo de los coordinadores de oposición, pero que sí fueron enterados tanto por entrevistas que ofreció, como por un oficio del presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta.

A través de sus redes sociales publicó un video donde también recuerda la aprobación de reformas en el sexenio pasado, cuando él era opositor y en donde la entonces mayoría cambio se sedes y utilizó vallas "con tanquetas y soldados".

"Y la estrategia de la minoría era ir a donde nos convocaban en sedes alternas. Hoy se debate mucho si se sabía o no sobre la sede alterna yo sin entrar en polémica solo quiero mostrar estos videos donde desde el jueves y viernes había argumentado la posibilidad de sesionar en Xicoténcatl", expuso.

Dijo que hubo libre acceso para sesionar todos y recordó entrevistas que ofreció el jueves y viernes, previo a la sesión donde se aprobaron una veintena de reformas presidenciales.

Recordó que en dichas entrevistas reveló que las sedes alternas podían ser el piso 14 del Senado, la Sala Octavio Paz y la Vieja Casona de Xicoténcatl, donde finalmente se sesionó.

Cabe destacar que los coordinadores del llamado bloque de contención han desmentido a Monreal en el sentido de que nunca hubo un acuerdo para sesionar en la llamada "noche triste" en otra sede y han señalado que la relación con él se encuentra en el "limbo" por la falta de confianza y por no cumplir acuerdos.