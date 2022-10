Monreal llama a Adán Augusto a "situarse en su función"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que en el marco de las giras que realiza por todos los estados del país y al diálogo con los congresos locales para cabildear la reforma militar "situarse en la función".

En rueda de prensa en Uruapan, Michoacán, donde asistió al informe de actividades del senador Casimiro Méndez, fue cuestionado sobre el activismo del funcionario federal y comentó al respecto que "el secretario de Gobernación, Adán Augusto, ya inició un proceso también dentro de las aspiraciones a suceder al presidente de la República" por lo que lo exhortó "situarse en la función".

"Lo he visto más decidido en las últimas cuatro semanas, incluso cuando se creía que la cargada, por lo que veo en el camino, pudiera estar con la Jefa de Gobierno, con miles de espectaculares, bardas, mantas, mensajes políticos, la cargada ahora está muy indecisa", comentó.

"No es deseable ningún tipo de cargadas. Yo creo que la militancia de Morena no va a hacer caso de defenestraciones, de ataques bajos, de adoctrinamiento en contra de un aspirante, aunque lo hagan y aunque lo practiquen, hay un movimiento muy maduro que ha consolidado Morena y, aunque insistan en lastimas, ofender, denunciar ilegalmente, intervenir comunicaciones privadas o intentar deteriorar la imagen de adversarios, no les va a funcionar".

Refirió el caso de Claudia Sheinbaum y la campaña que existe a su favor con miles de bardas y espectaculares por todo el país y advirtió del riesgo de una campaña adelantada y el origen de los recursos de la misma.

"Lo que a mí me preocupa, es el uso de recursos públicos, porque ahora que venía aquí, lleno de bardas, de espectaculares, de lonas, ¿quién paga eso? ¿No es campaña personalizada? ¿No es campaña adelantada?", cuestionó.

Monreal, consideró que aunque sean recursos privados, es un delito y puede poner en riesgo el registro de quien los esté haciendo, y seguramente los partidos políticos de oposición están registrando todas las lonas, todas las bardas, todos los espectaculares.

"Y deben de tener cuidado los compañeros, de verdad, porque en su momento les van a ejercer este recurso, que ahora ya están planteando en el INE", sentenció.