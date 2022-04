Monreal llama a parar linchamiento por no aprobarse reforma eléctrica

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que no se descarta la posibilidad de que antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, el 30 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe al Congreso las reformas constitucionales en materia político-electoral y de la Guardia Nacional.

Durante la clase que imparte los viernes en la Facultad de Derecho de la UNAM, adelantó la posibilidad de que la iniciativa presidencial que plantea que la Guardia Nacional sea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, se mande al Senado y la político-electoral a la Cámara de Diputados.

"Falta el envío y presumo que puede esta semana todavía, antes de cerrarse el periodo de sesiones, enviarse; enviarnos a las Cámaras, a la que prefiera como Cámara de origen, los dos proyectos anunciados por el presidente López Obrador.

"El de la reforma política-electoral y el de la reforma a la Constitución en materia de Guardia Nacional, las dos son reformas constitucionales", dijo el coordinador de Morena en el Senado.

"Seguramente será enviada una, la de reforma política-electoral a la Cámara de Diputados o las dos a la Cámara de Diputados o, una natural que se antoja es que la reforma política-electoral vaya como cámara original a la Cámara de Diputados y la de la Guardia Nacional vaya a la Cámara de Senadores, pero vamos a esperar, el miércoles concluimos el periodo de sesiones", agregó.

El senador refirió que en estos momentos de transición política se debe tener cuidado, retomar el camino y poner un alto al clima de violencia y linchamiento que se ha generado por la no aprobación de la reforma eléctrica.

"Tenemos que buscar ese encuentro, conciliación o reconciliación y puntos que nos puedan ayudar a buscar soluciones", dijo al reiterar que no coincide ni se sumará a ninguna corriente que pretenda linchamientos mediáticos, ni tampoco como estrategia política, porque México está en un momento muy delicado.

Monreal se pronunció por profundizar en las estrategias de desencuentro, de polarización y de crispación que quizá resulten en la temporalidad exitosas, en el largo plazo éstas no resultan benéficas para la sociedad.

"Por eso tenemos que actuar con mucho cuidado en estos momentos de transición política en el que todo debe ser debate de ideas, respeto al adversario y nunca permitir que la violencia sea una clave de éxito político porque no es político el hacerlo de esa manera", refirió.

Mencionó que la violencia, en cualquiera de sus formas, no es deseable, no es conveniente y reconoció que después del rechazo en la Cámara de Diputados de la reforma eléctrica se ha generado una serie de desencuentros de los que no es partidario porque apuesta por la tolerancia como forma de hacer política.

"Ese sagrado derecho natural baluarte de la verdad y que es lo más importante en toda la convivencia del ser humano. Por eso, cuando se llega a la intolerancia o a caminos de desencuentro permanente en la política está fallando, por eso creo que debemos hacer un alto y debemos hacer un examen de reflexión para retomar los canales de entendimiento racional", señaló Monreal.