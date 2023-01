Monreal pide a Delgado reglas claras y respeto en contienda

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- Tres días después de haber sido incluido entre los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial, este martes, el líder morenista en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, se reunió con el presidente de su partido, Mario Delgado Carrillo, a quien le pidió reglas claras y detener la crispación para evitar ataques entre los aspirantes a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En redes sociales, el coordinador parlamentario publicó un video en el que advirtió que la polarización, la crispación y la confrontación son caminos sin retorno que nos llevan a salidas falsas.

Informó que en el encuentro realizado en sus oficinas del Senado, conversó con el dirigente del partido sobre el futuro de Morena y las diferencias internas y le pidió que haya tolerancia, respeto y un trato justo para todos los aspirantes de la 4T a convertirse en presidentes de la República.

"Hablamos profundamente sobre el futuro de Morena, las diferencias de Morena al interior y los climas de crispación que incluso se presentan al interior, ya no solo frente a la oposición o frente a los adversarios o frente a quienes piensan distinto que nosotros, pero lo podemos resolver con tolerancia, con respeto, con seriedad en el trato.

"Por eso decidí quedarme en Morena, luchar en Morena, y eso es lo que le expliqué al Presidente nacional de Morena", comentó Monreal Ávila.

En su encuentro con Mario Delgado, a puerta cerrada, el coordinador de la bancada mayoritaria en el Senado enfatizó la necesidad de que en la competencia rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, existan "reglas claras, normas lúcidas y transparentes, y generar un ambiente racional al interior de Morena (porque) nada ganamos con atacarnos entre nosotros".

"Yo soy fundador de Morena, tengo 26 años acompañando al presidente López Obrador, no soy improvisado, sé de lo que estoy hablando y sé lo que nos ha costado construir este movimiento, por eso es que deseo luchar, voy a luchar para ganar a la buena y ser el sucesor del Presidente López Obrador", puntualizó.

Ricardo Monreal lamentó que en México prevalezca un clima de polarización que dijo, no le conviene al país.

"Cada día que transcurre el abismo y las diferencias crecen entre mexicanos y mexicanas. Basta abrir las redes, escuchar la radio, ver televisión, platicar con el vecino, platicar con el compañero en la calle, en el barrio en el transporte colectivo. La polarización está presente y la conciliación cada vez más ausente. No le conviene al país, la historia registra que sin reconciliación no hay nación. Por eso tenemos que aprender de la historia", subrayó.

Dijo que ha conversado con líderes e integrantes de todos los partidos políticos para tratar de convencerlos de que "la polarización, la crispación, la confrontación, son caminos sin retorno que nos llevan a salidas falsas que no ayudan al entendimiento entre nosotros".