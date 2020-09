Monreal pide a gobernadores recapacitar y regresar a Conago

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, calificó de "lamentable" la salida de 10 mandatarios de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a quienes pidió "recapacitar".

En un mensaje que envió a través de sus redes sociales, el exgobernador zacatecano dijo que no ayudará la "balcanización", en referencia a la fragmentación del país aunque reconoció que desprenderse de una asociación privada que no tiene reconocimiento de entidad pública, también es voluntario.

"La balcanización no va a ayudar y creo que es un momento clave para la unidad en torno a la república y al pacto federal. Su ausencia es lamentable pero es una decisión personal y voluntaria. Ojalá puedan recapacitar y mantenerse unidos en la Conago", pidió.

Indicó que desde el Senado de la República se mantendrá la comunicación y relación con todos los gobernadores, aunque, dijo, la salida de los 10 se inscribe en el arranque del proceso electoral que se dio el pasado lunes 7 de septiembre.

"Tendremos una relación con todos los gobernadores. se inscribe este evento en un momento que coincide con el inicio del proceso electoral y con la discusión del paquete económico 2021; sin embargo en muchas interpretaciones, yo me quedo con la que es una decisión voluntaria de quienes encabezan los ejecutivos estamos en la normalidad democrática".