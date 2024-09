Monreal pide a INE no acatar suspensión a proceso de elección de PJ

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que no acate la suspensión provisional dictada ayer por el juez Francisco Javier García Contreras, titular del Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Colima, para no realizar el proceso de elección de ministros, magistrados y jueces en 2025, como establece la reforma al Poder Judicial.

"No (debe acatar), porque surge de un órgano incompetente y de una intromisión grosera de un juez, de una jueza. El INE puede continuar su trabajo, porque violó el principio de legalidad, violó la Constitución y ninguna autoridad tiene la obligación de acatar una decisión que es totalmente ilegal. Entonces, el INE puede continuar haciendo su trabajo, como nosotros lo hicimos aquí, lo seguimos haciendo. No es competente el órgano y no está dentro de sus facultades ni legales ni constitucionales", dijo Monreal en conferencia de prensa.

Hasta el momento, los legisladores de Morena y sus aliados no han acatado las suspensiones dictadas por jueces, que determinaron que se debía detener el proceso legislativo de la reforma judicial, por afectar derechos de trabajadores y afectar la independencia del Poder Judicial.

La última suspensión, dictada este martes 24 de septiembre, también ordena al Congreso de la Unión no aplicar las modificaciones realizadas a la Constitución, avaladas por Morena y sus aliados.

El diputado Monreal también dijo que prevén citar a sesión el próximo domingo, a las 18:00 horas, para emitir la declaratoria de validez de las reformas a la Guardia Nacional, para traspasar el mando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la reforma en materia de pueblos indígenas.

Así, continuó, el presidente López Obrador podría promulgarlas el próximo lunes, en el último día de su mandato.

"Si los congresos locales tienen la contabilidad necesaria para declaración de constitucionalidad, con el 50 + 1, es decir 17 legislaturas, no descartemos que nos convoquemos el próximo domingo para hacer el cómputo y enviarlo al Ejecutivo, para que el lunes pueda promulgarlo todavía el Presidente de la república", expresó.