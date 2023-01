Monreal pide confianza para ser quien suceda a AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL). - El senador Ricardo Monreal lanzó este lunes un video mensaje dirigido a los militantes de Morena para pedirles que confíen en él para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el video difundido en redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aseguró que "proviene de abajo y de la cultura del esfuerzo".

"Sí, orgullosamente soy de la clase media, sí, tengo aspiraciones como muchos otros mexicanos, porque yo nací en una familia cercana a la pobreza y sí tenía aspiraciones de ayudar a los míos a salir de esa pobreza", expresó.

"Como yo salí de esa pobreza, quisiera que millones de mexicanos y mexicanas a través de la educación, de la cultura, el esfuerzo salieran adelante y es legítimo aspirar a tener un mejor nivel de vida, sin egoísmos, sin ninguna actitud facciosa y sin ninguna actitud que raye en la envidia y la discordia", afirmó.

Ricardo Monreal insistió en que no hay piso parejo en la contienda interna de su partido, por lo que se pronunció por no coaccionar a la militancia y dejar que elija en libertad a uno de los cuatro aspirantes de Morena que buscan suceder al presidente López Obrador.

"El que tú puedas decidir entre los cuatro libremente, me permite llegar a ti, nadie nos debe de imponer, nadie nos debe obligar por quién simpatizar de los cuatro aspirantes a suceder al presidente López Obrador.

"Por eso me atrevo a dirigirme a ti, para decirte: confía. Soy un hombre de fe y creo en Dios y creo que México es lo que nos une. Creo en México porque es grande y un enorme espacio de convivencia al que tenemos que reconciliar, al que debemos de reencontrar y al que debemos revalorar", subrayó.

Advirtió que "nosotros vamos a continuar luchando, a pesar de que no somos referidos con la frecuencia que los son otros u otra, a pesar de que inició enero incluyéndonos, pero con una cancha dispareja en donde nosotros tenemos que luchar para emparejarla y que es difícil".

En el video, que tiene una duración de 4 minutos, el coordinador parlamentario, en mangas de camisa, afirmó que confía en la gente y en la militancia de Morena.

"A pesar de todo eso, creo en la gente, creo en la militancia, creo en los simpatizantes, creo en los ciudadanos que no tienen partido y que no profesan una ideología radical. Por eso es que estoy luchando, porque soy uno como tú, que proviene de abajo, de la cultura del esfuerzo, que como a ti, no nos ha dado gratis nada, que como a ti, nos ha costado todo para estar en el lugar en que estamos.

El líder de los senadores de Morena se comprometió a respetar la Constitución y a no sacar ventaja indebida en detrimento de los otros tres aspirantes.

"Por eso te pido confíes. ¿Cómo me puedes ayudar?, a través de las redes. No tenemos dinero, no disponemos de equipos pagados, no disponemos de patrocinadores económicos. Además de ilegal, podría resultar una ventaja indebida para los demás compañeros.

"Yo voy a respetar la ley, voy a respetar la Constitución, porque soy abogado formado en la universidad pública y porque he realizado estudios de especialidad, maestría y doctorado en la UNAM, pero sobre todo, porque soy maestro del posgrado de la UNAM y no voy a traicionar lo que enseño, lo que enseño es respetar el derecho, lo que practico es respetar la ley", enfatizó.