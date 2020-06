Monreal pospone iniciativa para crear instituto regulador

La iniciativa para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob) se pospone y se iniciará un proceso de discusión respecto a la misma, informó el senado Ricardo Monreal.

"He decidido posponer la presentación e iniciar un proceso abierto de discusión, enriquecimiento y de valorización de la misma", aseguró Monreal en su cuenta de Twitter.

La semana pasada, el senador de Morena presentó la iniciativa del Inmecob que sustituiría al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Comisión Reguladora de Energía.

Tras darla a conocer, expertos y organizaciones de la sociedad civil criticaron la iniciativa y rechazaron su creación.

Monreal agregó que es momento de centrar la atención a los temas relacionados con la pandemia por Covid-19 así como la entrada en vigor del T-MEC.

Cabe destacar que en el caso del IFT, el T-MEC contempla la participación de un órgano independiente de las telecomunicaciones.

El senador subrayó que busca construir una solución cimentada en el consenso y los acuerdo "no en el enfrentamiento, no en la imposición, nunca es bueno apostar por la polarización ni por la confrontación".