Monreal prevé cónclave con "corcholatas" y dirigencia de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Monreal, dijo que esperará el día 5 de junio, una vez que concluyan las elecciones en los estados de México y Coahuila, para la realización de un cónclave con las otras tres corcholatas presidenciales y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para definir las reglas del proceso interno y encuesta de cara a la elección del candidato presidencial oficialista.

"Vamos a esperar el día 5 de junio para que convoque el partido a reunirnos los cuatro aspirantes a suceder al presidente López Obrador", dijo en entrevista en Tlaxcala.

"Y en ese sentido, vamos a actuar con mucha cohesión para fijar las reglas, para estudiar el contenido de la convocatoria que va a resultar y para que la encuesta resulte en tres meses, hacia el mes de agosto y tener resultados entre septiembre y octubre, después de una campaña pre, interna, una campaña preliminar, una campaña primaria a través de las encuestas o del método que nosotros decidamos aceptar".

Subrayó que a diferencia de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, es el único aspirante que no ha hecho un gasto "dispendioso" para la auto promoción personalizada.

"Es parte de lo que las reglas tienen que expresar, los gastos, la promoción, los debates, el propio desarrollo de la contienda interna del partido. Todo eso tienen que ser reglas claras que se plasmen en la convocatoria que se emita en los próximos días en Morena", apuntó el senador.

Indicó que todavía no inicia el proceso y no quisiera "yo en este momento descalificar a ninguno de los aspirantes ni a los métodos ni al exceso; porque estamos en un momento en donde la unidad es fundamental".

Ello, agregó, frente al inminente proceso electoral que se va a llevar a cabo en el Estado de México y en Coahuila, hay que pugnar por la unidad, hay que luchar porque la cohesión se mantenga.

Aseguró que en caso de no ser favorecido con la encuesta interna respetará los resultados y al ganador. "Sí, claro. Porque si pides lo mismo, exiges lo mismo. Si te sometes a la encuesta y no resultas, pues obviamente tendrás que aceptar las reglas. Pero es parte de lo que tenemos que reunirnos".