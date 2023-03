Monreal reconoce dificultades para designar magistrados del TEPJF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Monreal Ávila reconoció que sigue atorada en el Senado la designación de magistrados de las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido a la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios y al interior de su propia bancada.

En conferencia de prensa, el coordinador parlamentario de Morena se comprometió a hacer un mayor esfuerzo para sacar adelante esos nombramientos, aunque señaló que hay muchas manos metidas en el proceso, incluidas las de los gobernadores.

"Yo lo que veo es más dificultad para construir mayorías calificadas, lo veo con toda seriedad. Si en la última etapa tuvimos dificultades, en estas donde hay más intereses tenemos más dificultades, porque no solo son los grupos parlamentarios, son los senadores de cada estado, los grupos parlamentarios, los partidos políticos y hasta los gobernadores los que intervienen, proponiendo o interviniendo, proponiendo sus perfiles, que obviamente yo escucho a todos, pero será el Senado el que defina", expresó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aseguró que "lo que nos interesa es imparcialidad, profesionalismo, capacidad y que sean buenos jueces que no respondan a personas, eso es lo que nos interesa".

Explicó que en caso de que no se logre la mayoría calificada en el Pleno del Senado, se regresarán las ternas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que envíe otras, conforme al procedimiento que indica la ley, pero recalcó, "voy a intentar todavía con los grupos parlamentarios construir la mayoría calificada".

El senador Monreal Ávila reprochó que en su misma bancada no se respetan los acuerdos que adopta la mayoría, lo que también ha dificultado la designación de los magistrados electorales.

"El grupo parlamentario es autónomo, toma decisiones por mayoría, aunque a veces no se respeta la decisión y eso hace más difícil ahora la construcción de acuerdos, porque, aunque el coordinador del grupo parlamentario firme y esté de acuerdo, dentro de su grupo hay otro subgrupo que no está de acuerdo. Esa es la dificultad que tenemos para construir la mayoría calificada, pero yo no creo que debamos desistir en tratar de construirla", puntualizó.

Respecto a la designación de magistrados de los tribunales electorales locales pendientes en 17 entidades del país, Ricardo Monreal informó que esta semana iniciarán los trabajos con todas las bancadas para construir los acuerdos que permitan concretar los nombramientos pendientes.